Şarj problemi yaşayanlar mutlu olacak! Şarj ömrünüz uzayacak

Mobil cihaz kullanıcılarının en büyük endişelerinden biri, şarj sorunlarıdır. Ancak, Android telefon kullanıcıları için heyecan verici bir gelişme var. Yeni bir özellik, şarj ömrünü artıracak. İşte, bu yeni özellikle ilgili detaylar...

Google, Pixel telefonları için yayınladığı Android 15 geliştirici ön izleme sürümüyle birlikte, telefonların şarj ömrünü artıracak yeni bir özellik getiriyor.

"Uyarlanabilir zaman aşımı"

Google, Pixel telefonları için Android 15 geliştirici ön izleme sürümünü geçtiğimiz haftalarda yayınladı ve bu güncellemeyle birlikte şarj ömrünü uzatacak yeni bir özellik geliyor.

Yeni özellik, "Uyarlanabilir zaman aşımı" adını taşıyor ve telefonun pil ömrünü artırmaya yönelik olarak tasarlanmış durumda. Bu özellik, telefonun kullanılmadığı durumlarda ekranın otomatik olarak erken kapanmasını sağlayacak.

Google'ın bu hamlesi, özellikle şarj sorunlarına çözüm arayan Android kullanıcıları için oldukça önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Uygulama, telefonun pil ömrünü artırarak kullanıcıların daha uzun süre şarj etmeden telefonlarını kullanmalarını sağlayacak.

Ancak, özelliğin nasıl çalıştığına dair henüz detaylı bir açıklama yapılmamış olsa da, muhtemelen ön kamera aracılığıyla kullanıcının telefonu kullanıp kullanmadığı tespit edilerek ekranın kapanmasına karar verilecek.

Bu yeni özellik, Android kullanıcılarının günlük kullanımlarında pil ömründen daha verimli bir şekilde yararlanmalarını sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.