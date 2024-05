Tasarım ve performansın buluştuğu yeni akıllı telefon Casper VIA X40 büyük beğeni topluyor

Kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak geliştirilen Casper VIA X40, hem estetik hem de işlevsellik açısından iddialı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Casper, kullanıcıların beğenisine sunduğu yeni akıllı telefonu Casper VIA X40 ile büyük ilgi topluyor. Özellikle tasarımı ve renkleriyle dikkat çeken bu model, kullanıcı deneyimlerine odaklanarak geliştirilmiş bir ürün olarak öne çıkıyor. Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, cihazın geliştirilme sürecini ve kullanıcıların geri bildirimlerini nasıl dikkate aldıklarını detaylı bir şekilde açıkladı.

Kullanıcı deneyiminden ilham alan tasarım

Feray Karaman, Türkiye genelinde gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma sonucunda kullanıcıların trendleri ve beklentilerini net bir şekilde belirlediklerini ifade etti. Global trendlerle uyumlu olarak pazarlama ekibinin de katkılarıyla Türkiye'de en çok beğenilen renk seçeneklerini tespit ettiklerini belirten Karaman, "Kullanıcılarımızın akıllı telefonlarını hayatlarının her alanında kullandıklarını ve performansı kadar tasarımı ve renginin de onlar için çok önem taşıdığını biliyoruz. Bu doğrultuda tüketicilerimizin beğenilerini karşılamak adına Casper VIA X40 için VIA Beyazı, Gece Siyahı ve Gece Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle beğenilerine sunduk." dedi.

Estetik ve fonksiyonelliği birleştiren renk seçenekleri

Casper VIA X40'ın renk seçenekleri VIA Beyazı, Gece Siyahı ve Gece Mavisi, parlak ve mat ahengin uyumundan ilham alarak tasarlanmış. Gövdesi özel bir 3D Glass tasarıma sahip olan telefon, estetik görünümünün yanı sıra dayanıklılığıyla da dikkat çekiyor.

Yüksek performanslı ekran ve kamera özellikleri

Cihaz, 6.67 inç boyutunda FHD+ AMOLED bir panel ile donatılmış. Ekranın 120 Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık seviyesi, kullanıcılarına üstün bir görsel deneyim sunuyor. Kamera tarafında ise Casper VIA X40, Arcsoft yapay zeka destekli yazılımı ile güçlendirilmiş. 50MP ana kamera, 5MP geniş açı kamerası ve 2MP makro kamerasıyla her anı yüksek kalitede yakalamak mümkün. Ayrıca, düşük ışık koşullarında bile net fotoğraflar çekmeyi sağlayan 'Ultra Gece Modu' özelliği bulunuyor. Ön tarafta ise yapay zeka destekli 24MP selfie kamerası yer alıyor.

Güçlü donanım ve depolama kapasitesi

Casper VIA X40, 2.2 GHz CPU performansına sahip MediaTek Helio G99 işlemcisi ile yüksek performans sunuyor. 8GB RAM ve ek olarak 8GB VRAM desteği sayesinde kullanıcılar, çoklu görevleri sorunsuzca gerçekleştirebiliyor. 256GB depolama alanı, kullanıcıların geniş bir medya kütüphanesi oluşturmasına olanak tanıyor. Bu alan, 84.000 fotoğraf, 26 saat 1080P video kaydı veya 48 saat 720P video saklanmasına olanak tanırken, micro SD kart desteği sayesinde 1TB'a kadar artırılabiliyor.

Uzun pil ömrü ve hızlı şarj desteği

5000 mAh batarya kapasitesi ile uzun bir kullanım ömrü sunan Casper VIA X40, NFC ve hızlı şarj desteği ile kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılıyor. Kutu içeriğinde ise çizilmelere ve darbelere karşı koruyucu ekran filmi, şeffaf silikon koruma kılıfı, 33 Watt hızlı şarj adaptörü ve Type-C kablo bulunuyor.