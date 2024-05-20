TCL, çift katlanabilir ekranlı yeni telefonu "CSOT"u tanıttı

TCL, katlanabilen ekrana sahip yeni telefonu "CSOT"u duyurdu. TCL'in CSOT modeli, çift katlanabilir ekran teknolojisi ile akıllı telefon pazarında yenilikçi bir adım olarak öne çıkıyor.

Çinli teknoloji devi TCL, düzenlediği etkinlikte teknoloji dünyasını heyecanlandıran yeni akıllı telefonu "CSOT"u tanıttı.

TCL CSOT'un özellikleri neler?

TCL, bu yenilikçi akıllı telefonu ilk kez 2019 yılında duyurmuştu. Ancak o dönemde tanıtılan model, henüz çalışan bir prototip değildi. Aradan geçen süre zarfında TCL, yoğun ar-ge çalışmaları yürüterek CSOT'u gerçek bir ürün haline getirdi. Şirket, telefonun seri üretime geçip geçmeyeceği konusunda ise henüz net bir bilgi paylaşmadı.

TCL CSOT, G ve Z harfleri şeklinde katlanma seçenekleri sunarak kullanıcılarına farklı kullanım modları sağlıyor. Tamamen açıldığında 7.85 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan bu cihaz, bir tabletin en/boy oranlarına yakın bir yapıya sahip. Ekran, 420 ppi piksel yoğunluğu ile yüksek çözünürlük sunarken, 1-120 Hz arasında değişken yenileme hızıyla da akıcı bir görüntü deneyimi vadediyor. Ayrıca, ekranın altına yerleştirilmiş sensörler, kullanım kolaylığı ve güvenlik açısından önemli bir yenilik getiriyor. Bu sensörlerin bulunduğu alan da 420 ppi piksel yoğunluğuna sahip.

TCL, CSOT'un diğer teknik detaylarını henüz açıklamış değil. Ayrıca, bu cihazın ne zaman seri üretime geçeceği ya da geçip geçmeyeceği konusunda da belirsizlik sürüyor.