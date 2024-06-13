TECNO, CAMON 30 serisiyle Türkiye pazarında yeni bir dönem başlatıyor

TECNO, yeni telefonları CAMON 30 5G serisini Türkiye'ye getirdi. İşte özellikleri ve fiyatları...

Türkiye'nin tercih edilen telefon markalarından biri olan TECNO, geçtiğimiz haftalarda CAMON 30 5G modeliyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şirket, şimdi ise CAMON 30 Pro 5G ve CAMON 30 5G'nin lansmanıyla ürün yelpazesini genişletti. İstanbul'da düzenlenen özel bir etkinlikle tanıtılan bu yeni modeller, orta segmentte iddialı özelliklerle donatılmış durumda.

CAMON 30 Pro 5G ve CAMON 30 5G'nin teknik özellikleri neler?

CAMON 30 Pro 5G ve CAMON 30 5G, büyük ekranları ve yüksek yenileme hızları ile öne çıktı. CAMON 30 5G'de 6,78 inçlik FHD+ AMOLED ekran ve 120 Hz yenileme hızı bulunurken, CAMON 30 Pro 5G modelinde aynı çözünürlükte ekran, daha yüksek 144 Hz yenileme hızıyla geldi.

İşlemci tarafında CAMON 30 Pro 5G, MediaTek Dimensity 8200 Ultimate işlemcisiyle güçlendirilmişken, CAMON 30 5G'de Dimensity 7020 işlemcisi kullanıldı. Her iki modelde de 8/12 GB RAM seçenekleri sunulurken, depolama alanı CAMON 30 5G'de 256/512 GB'a kadar çıkarken, CAMON 30 Pro 5G'de 512 GB depolama seçeneği bulunuyor.

Kamera özellikleri bakımından CAMON 30 5G'de 50 MP OIS destekli ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunurken, CAMON 30 Pro 5G modelinde 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Her iki telefon da 50 MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip.

5000 mAh kapasiteli bataryalarıyla güçlendirilen CAMON 30 Pro 5G ve CAMON 30 5G, 70W hızlı şarj desteği sunuyor. İşletim sistemi olarak ise her iki telefon da kutudan Android 14 ile çıkıyor.

TECNO CAMON 30 5G'in 12 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneği 24.999 TL, CAMON 30 Pro 5G'in ise aynı depolama kapasitesine sahip modeli 29.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.