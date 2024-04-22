Türkiye'de akıllı telefon pazarında liderler belli oldu!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2023 yılının son çeyreğine ait Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü raporunu yayımladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü raporunu yayımladı. Raporda, 2023 yılında Türkiye'deki akıllı telefon pazarının detaylarına ve satış verilerine yer verildi. İşte, raporun ortaya koyduğu önemli detaylar...

Türkiye'de en çok hangi telefon tercih ediliyor?

BTK'nin paylaştığı verilere göre, Türkiye'de en çok tercih edilen akıllı telefon markaları arasında Samsung ve Apple öne çıkıyor. 2023 yılında en çok satan akıllı telefon markası Samsung olurken, Apple ise ikinci sıradaki güçlü konumunu koruyor. Diğer markalar ise bu iki devin gerisinde kalmış durumda.

Satış verileri:

Samsung: 3.639.000 adet

Apple: 3.181.000 adet

Redmi: 1.832.000 adet

Vivo: 627.000 adet

TECNO: 583.000 adet

Reeder: 464.000 adet

Samsung ve Apple'nın ardından Redmi, vivo, TECNO ve Reeder gibi markalar da Türkiye'deki akıllı telefon pazarında yer alıyor.

Toplam satış ve abone sayıları:

BTK raporuna göre, Türkiye'de 2023 yılında toplam 12 milyon 53 bin adet telefonun IMEI kaydı yapıldı. Bu rakam, diğer mobil cihazlarla birlikte 15 milyon 301 bin cihaza ulaşıyor. Ayrıca, ülkemizde 92 milyon 230 bin 985 mobil abone ve 93 milyon 315 bin 607 genişbant internet abonesi bulunuyor.

Sektör geliri ve yatırımlar:

Elektronik haberleşme sektörü, 2023 yılında 224 milyar 557 milyon 207 bin 766 TL gelir elde etti. Bu gelirin 52 milyar 409 milyon 941 bin 927 TL'si ise yatırımlara harcandı.