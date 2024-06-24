Uygun fiyatlı ve güçlü özelliklere sahip Honor X60 Plus tanıtıldı! İşte tüm detaylar ve özellikler

Honor X60 serisinin ilk modeli tanıtıldı.

Honor, akıllı telefon pazarında uygun fiyatlı ve güçlü özelliklere sahip modelleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kez, Honor X60 serisinin ilk modeli olan Honor X60 Plus'ı Çin'de resmî olarak tanıttı. Giriş seviyesi akıllı telefon segmentinde yer alan bu model, sunduğu özelliklerle de oldukça dikkat çekiyor.

Honor X60 Plus'ın teknik özellikleri nelerdir?

6.7 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlük sunan ve 120Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekrana sahip Honor X60 Plus, bu ekran ile akıcı ve net bir görüntü deneyimi sunuyor. Arka tarafında ise 50MP ana kamera ve 2MP yardımcı kamera yer alırken, ön tarafında 5MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor. Kamera lensleri hakkında detaylı bilgi verilmemiş olsa da, temel fotoğrafçılık ihtiyaçlarını karşılayacak bir donanım sunuluyor.

Honor X60 Plus'ın kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, günlük kullanım için yeterli performansı sağlarken, oyun ve uygulama performansını da destekliyor. Telefon, 12GB RAM ve 512GB depolama alanı ile geliyor.

6000 mAh kapasiteye sahip bataryası ile Honor X60 Plus, uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. 35W hızlı şarj desteği sayesinde, telefonun bataryası kısa sürede doldurulabiliyor

Honor X60 Plus, MagicOS tabanlı Android 14 işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. Kullanıcı dostu ara yüzü ve güncel yazılım desteği ile modern bir akıllı telefon deneyimi sunuyor. Parmak izi okuyucusu, güç tuşuna entegre edilmiş ve bu sayede hızlı ve güvenli bir şekilde telefonun kilidi açılabiliyor.

Telefonun kalınlığı 8.24 mm ve ağırlığı 198 gram.

Honor X60 Plus, fiyat performans dengesiyle dikkat çekiyor. 12GB RAM ve 256GB depolama alanı sunan modelin fiyatı 206 dolar olarak belirlenmiş. 12GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip model ise 234 dolar seviyesinde. Kullanıcılar, siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle telefonlarını kişiselleştirebiliyor.

Honor X60 Plus özellikleri