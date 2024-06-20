Vivo, giriş seviyesi Y serisine Y58 5G'yi ekledi! Özellikleri ve fiyatı açıklandı

vivo, iddialı özellikler sunan telefonu Y58 5G'yi tanıttı.

Çinli teknoloji devi vivo, giriş seviyesindeki akıllı telefon serisi Y Serisine yeni bir üye daha ekledi. Vivo Y58 5G, uygun fiyatı ve kullanıcıları memnun edecek özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihaz, şık tasarımı ve güçlü bataryası ile öne çıkarken, bazı özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Vivo Y58 5G'nin özellikleri neler?

Şık tasarım ve büyük ekran

Vivo Y58 5G, 6,72 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip Full HD+ ekranla geliyor. Ekranın çerçeveleri bir miktar kalın olsa da genel olarak şık bir görünüme sahip. Ekranın LCD panel kullanması, bu segmentteki bir cihaz için kabul edilebilir bir durum olarak değerlendiriliyor. 1024 nit parlaklık sunan ekran, kullanıcılarına canlı ve net görüntüler vaat ediyor.

Performans ve depolama

Cihaz, Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi ile güçlendirilmiş. Bu işlemci, günlük kullanımlar için yeterli performansı sunarken, enerji verimliliği ile de dikkat çekiyor. Vivo Y58 5G, 8 GB'a kadar RAM ve 128 GB'a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Bu sayede, kullanıcılar hem hızlı bir performans deneyimi yaşayabilecek hem de geniş depolama alanına sahip olabilecekler.

Kamera ve batarya

Vivo Y58 5G, kamera özellikleriyle de dikkat çekiyor. 50 MP ana kamera ve 2 MP ikincil kamera ile gelen cihaz, yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Ön tarafta ise 8 MP'lik bir kamera bulunuyor, bu da kullanıcıların kaliteli selfie'ler çekmesine olanak tanıyor.

Cihazın en büyük avantajlarından biri de 6000 mAh kapasiteli devasa bataryası. Bu batarya, kullanıcılarına uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca, 44W hızlı şarj desteği ile batarya kısa sürede şarj edilebiliyor, bu da günlük kullanımda büyük bir kolaylık sağlıyor.

Fiyat ve satış

Vivo Y58 5G, Hindistan'da 19.499 rupi fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da vergiler eklenmeden yaklaşık olarak 7.600 TL'ye denk geliyor. Cihazın uygun fiyatı, sunduğu özellikler göz önüne alındığında oldukça rekabetçi görünüyor.