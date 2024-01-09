vivo, günlük ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayacak Y28 5G'yi açıkladı

vivo, uygun fiyatlı olmasına karşı özellikleriyle can sıkmayan giriş segment telefonu Y28 5G'yi duyurdu.

Çinli teknoloji şirketi vivo, düzenlediği etkinlikte Y28 5G modelini tanıttı. Giriş segment olmasına rağmen fiyatıyla üzmeyen, günlük işlerinizi halletme konusunda iyi iş çıkarabilmeyi vaat eden vivo Y28 5G'nin özelliklerini bir bir paylaşıyoruz.

Karşınızda vivo Y28 5G

6.56 inç boyutunda IPS LCD ekran, HD+ çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranı. Yan panele entegre parmak izi okuyucu ve çentikli ekran üzerinde 8 MP çözünürlükte selfie kamerası. MediaTek Dimensity 6020 işlemci, 8 GB'a kadar RAM ve 128 GB depolama. 5.000 mAh kapasiteli batarya, 15W şarj desteği. Android 13 tabanlı FunTouch OS 13 işletim sistemi. Arka tarafta 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü içeren ikili kamera kurulumu.

vivo Y28 5G'nin teknik özellikleri şu şekilde:

Ekran: 6.56 inç, HD+ (1612 x 720 piksel), 90 Hz, IPS LCD

İşlemci: MediaTek Dimensity 6020

RAM: 4-6-8 GB (LPDDR4X)

Depolama: 128 GB (UFS 2.2)

Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)

Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4)

Batarya: 5.000 mAh (15W)

İşletim Sistemi: FunTouch OS 13 (Android 13)

Boyutlar: 16,374 x 7,543 x 0,809 cm

Ağırlık: 186g

vivo Y28 5G'nin fiyatları şu şekilde:

4 GB + 128 GB: 170 dolar

6 GB + 128 GB: 187 dolar

8 GB + 128 GB: 205 dolar

Henüz vivo Y28 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, şirket Y serisi telefonlarını Türkiye'ye getirme eğiliminde olduğundan, bu modelin Türkiye'ye gelme olasılığı yüksektir.