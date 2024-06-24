Vivo T3 serisine yeni bir üye: Vivo T3 Lite 5G

Vivo, T3 Lite 5G'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Teknoloji devi Vivo, popüler T3 serisine Vivo T3 Lite 5G'yi ekliyor. Bu heyecan verici yeni model, Hindistan'da 27 Haziran 2024 tarihinde resmî olarak tanıtılacak.

Vivo T3 Lite 5G'nin özellikleri neler?

Sony AI kamera sistemi ve renk seçenekleri

Vivo T3 Lite 5G, Sony AI kamera sistemi ile donatılmış olarak geliyor. Bu sistem, kullanıcılara yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolar çekme imkanı sunacak. Telefonun yeşil ve siyah olmak üzere iki çarpıcı renk seçeneği ile piyasaya sürüleceği doğrulandı. Bu renk seçenekleri, kullanıcıların kişisel tarzlarına uygun bir model seçmelerine olanak tanıyacak.

MediaTek Dimensity 6300 çip seti

Vivo T3 Lite 5G, performans açısından da iddialı. MediaTek Dimensity 6300 çip seti ile donatılan bu model, yüksek hızlı işlem kapasitesi ve etkileyici grafik performansı sunuyor. Bu güçlü çip seti, telefonun 5G bağlantı yetenekleri ile birlikte, kullanıcıların kesintisiz ve hızlı internet deneyimi yaşamasını sağlayacak.

Çift kamera düzeni ve 5G bağlantısı

Telefonun arka kısmında çift kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulum, 50 MP Sony AI kamera ile destekleniyor ve kullanıcılara net ve canlı fotoğraflar çekme imkanı veriyor. Ayrıca, 5G bağlantı yetenekleri sayesinde Vivo T3 Lite 5G, hızlı veri transferi ve düşük gecikme süreleri ile üstün bir mobil deneyim sunuyor.

Satış ve erişilebilirlik

Vivo T3 Lite 5G, Hindistan'da piyasaya sürüldüğünde e-ticaret platformu Flipkart'ta, Vivo'nun resmi web sitesinde ve çevrimdışı perakende mağazalarında satışa sunulacak. Vivo, bu yeni modeliyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedefliyor. Vivo T3 Lite 5G'nin, şirketin en uygun fiyatlı 5G telefonu olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor, bu da onu geniş kitleler için erişilebilir kılıyor.

Beklenen özellikler: