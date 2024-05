vivo, X100 Ultra ve X100s modellerini tanıtmaya hazırlanıyor

Çinli teknoloji devi vivo, merakla beklenen X100 Ultra ve X100s modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Çin'in önde gelen teknoloji üreticilerinden biri olan vivo'nun, merakla beklenen modelleri X100 Ultra ve X100s'in tanıtım tarihi yaklaşıyor. Son haberlere göre, bu modellerin firma tarafından anavatanı Çin'de bu ay içinde tanıtılacağı öngörülüyordu. Çin'in sosyal medya platformlarında dolaşan afiş görselleri ise bu iddiaları doğruluyor.

Her iki modelde de üç kameralı bir sistem var

Afiş görselindeki iki cihazdan soldaki X100 Ultra, sağdaki yeşillik olan ise X100s modeline işaret ediyor. Her iki telefonun da arka üst kısmını kaplayan kamera modülleri dikkat çekiyor ve her iki modelde de modüllerin ortasında Zeiss logosu bulunuyor. Ancak, kamera dizilimlerinin farklı olduğu göze çarpıyor. Her iki modelde de üç kameralı bir sistem yer alıyor.

X100s modelinde beklenen kameraların, X100 modeliyle aynı özelliklere sahip olması bekleniyor. Buna göre, cihazın ana kamerası 50MP olacak ve OIS desteği sunacak. Geniş açı kamerası da 50MP olacak ancak OIS destekli periskop telefoto kamerası 64MP olarak gelecek ve 3x optik zoom özelliğine sahip olacak.

X100 Ultra modelinin ise 6,78 inçlik AMOLED E7 2K 120Hz ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 80W kablolu şarj gibi özelliklere sahip olacağı belirtiliyor. Özellikle kamera açısından büyük bir iddia olan telefonda; 32MP ön kamera, 50MP ana arka kamera, 50MP ultra geniş açı kamerası ve 4,3x optik, 200x dijital zoom özelliğine sahip 200 MP'lik periskop telefoto kamerası yer alacak.