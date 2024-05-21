Vivo X100 Ultra yalnızca o ülkeye özel olacak!

vivo yetkilileri, şirketin yeni amiral gemisi telefonu vivo X100'ün yalnızca Çin'de satışa sunulacağını doğruladı. Peki, Vivo X100 Ultra'nın özellikleri neler? Vivo X100 Ultra Türkiye'den nasıl satın alınabilir?

Vivo'nun merakla beklenen yeni amiral gemisi Vivo X100 Ultra'yı satın almayı düşünüyorsanız, üzücü bir haberimiz var. Şirket, cihazın sadece Çin'e özel olacağını açıkladı. Vivo yetkilileri, GSM Arena'ya yaptıkları açıklamada telefonun küresel bir varyantının olmayacağını resmi olarak doğruladı. Bu durum, Vivo X100 Pro'nun aksine, Vivo X100 Ultra'nın uluslararası pazarlara sunulmayacağı anlamına geliyor.

Vivo X100 Ultra: Özellikler ve yenilikler

Kamera sistemindeki yenilikler

Vivo X100 Ultra, özellikle kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihaz, Sony'nin yeni 1 inç sensörünü kullanarak geliştirilmiş bir arka kamera kurulumuna sahip. Telefon, OPPO Find X7 Ultra ve Xiaomi 14 Ultra'da kullanılan 50 megapiksellik Sony LYT-900 kamerasını kullanıyor. Ancak en dikkat çekici özellik, 200 megapiksellik periskop telefoto kamera. ISOCELL HP9 sensörü kullanan bu kamera, 3,7x optik ve 100x dijital zoom özelliklerine sahip ve makro çekimlerde de oldukça başarılı. Ayrıca, üçüncü kamera olarak 50 megapiksel ultra düşük distorsiyonlu ultra geniş açı kamera bulunuyor.

Ekran ve görüntü kalitesi

Vivo X100 Ultra'nın ekranı da en az kamera sistemi kadar etkileyici. 6,78 inç büyüklüğünde ve QHD+ çözünürlüğünde bir LTPO AMOLED ekranla donatılmış olan cihaz, 120Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızı sunuyor. Yüksek frekanslı PWM karartma teknolojisi de ekranın bir diğer önemli özelliği.

Performans ve depolama

Telefonun kalbinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi yer alıyor. Bu güçlü işlemciye, 16GB'a kadar LPDDR5X RAM eşlik ediyor. Depolama alanında ise Vivo, UFS 4.0 flash depolama teknolojisini kullanıyor. Bu kombinasyon, kullanıcıya üst düzey bir performans deneyimi sunuyor.

Pil ve şarj özellikleri

Vivo X100 Ultra, 5.500mAh kapasitesinde bir pil ile geliyor. Pil, 80W kablolu ve 30W kablosuz şarj desteğine sahip. Bu, hızlı şarj ve uzun pil ömrü isteyen kullanıcılar için önemli bir avantaj.

Diğer özellikler ve yazılım

Cihaz, ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısı ile donatılmış. İşletim sistemi olarak Android 14 yüklü olan telefon, kullanıcılara en yeni Android deneyimini sunuyor.

Global pazar için hayal kırıklığı

Vivo X100 Pro, küresel pazarda kullanıcıların beğenisini kazanmış olsa da, Vivo X100 Ultra'nın sadece Çin'e özel olması, uluslararası kullanıcılar için büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Bu üstün özelliklere sahip telefona sahip olmak isteyenlerin, cihazı Çin'den ithal etmeleri ve Çin için üretilmiş bir yazılımla kullanmaları gerekecek.