vivo, Y100 4G modelini duyurdu! İşte teknik özellikleri ve fiyatı

Çinli teknoloji devi vivo, son etkinliğinde merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli "Y100 4G"i duyurdu.

Çinli teknoloji devi vivo, son etkinliğinde yeni akıllı telefonu "Y100 4G" modelini tanıttı. Bu telefon, daha önce duyurulan Y100 5G'nin güncellenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıktı ve bazı pazarlarda satışa sunulan vivo V30 Lite 4G'nin yeniden markalanmış hali olarak da biliniyor.

vivo Y100 4G'nin fiyatı ne kadar?

vivo Y100 4G, 6.67 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüklü AMOLED ekranla geliyor. Ekran, 120 Hz tazeleme oranı ve 1.800 nit tepe parlaklık değeri ile dikkat çekiyor. Delikli tasarımdaki ekran, 8 MP çözünürlüklü selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor ve ekran altına entegre edilmiş parmak izi okuyucuya sahip.

Telefon, Qualcomm'un Snapdragon 685 işlemcisinden güç alıyor ve 8 GB RAM ile 256 GB depolama alanı sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, depolama alanının bir kısmını sanal RAM olarak kullanabiliyorlar. 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği ile gelen telefonun işletim sistemi ise Android 14 tabanlı Funtouch OS 14.

Arka tarafında ikili kamera kurulumuna sahip olan vivo Y100 4G, 50 MP çözünürlüğünde ana kameraya ve 2 MP çözünürlüğünde ikinci bir kameraya sahip. Üçüncü kamera bölümünde ise bir titreşim sensörü bulunuyor.

vivo Y100 4G Teknik Özellikleri:

Ekran: 6.67 inç AMOLED, FHD+ (2400 x 1080 piksel), 1.800 nit

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

RAM: 8 GB (LPDDR4X)

Depolama: 256 GB (UFS 2.2)

Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)

Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) + titreşim sensörü

İşletim Sistemi: Android 14 (Funtouch OS 14)

Batarya: 5.000 mAh (80W)

Boyutlar: 163,17 x 75,81 x 7,79 mm

Ağırlık: 186 gram

vivo Y100 4G Fiyatı: