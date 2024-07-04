vivo Y18 Türkiye'de: İşte uygun fiyatlı telefonun tüm detayları

Çinli teknoloji devi vivo, bütçe dostu modellerinden biri olan Y18'i Türkiye pazarına sunduğunu duyurdu. vivo Y18, lansmana özel kampanyası ve cazip fiyatıyla Türk tüketicilerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Peki, vivo Y18 hangi özellikleri sunuyor ve Türkiye'deki fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar...

Çinli teknoloji devi vivo, uygun fiyatlı modellerinden Y18'i Türkiye'ye getirdiğini açıkladı.

vivo Y18'in özellikleri neler?

vivo Y18, 6.56 inç boyutunda HD+ çözünürlüklü (1612 x 720 piksel) ekranıyla dikkat çekiyor. 800 nit tepe parlaklık değeri ve 90 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, kullanıcılarına pürüzsüz ve canlı bir görüntü deneyimi vadediyor. Ekranın üst kısmında yer alan 8 MP çözünürlüğündeki selfie kamerası, fotoğraf ve video çekimlerinde yüksek kaliteli sonuçlar sunmayı hedefliyor. Telefonun yan çerçevesine monte edilmiş parmak izi okuyucu sensörü, hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artırıyor.

vivo Y18, MediaTek Helio G85 işlemcisinden güç alıyor. Bu güçlü işlemci, günlük kullanımda akıcı bir deneyim sağlarken, 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama seçenekleriyle destekleniyor. Bu donanım, kullanıcıların çoklu görevleri rahatça gerçekleştirmesine ve geniş bir depolama alanı sunarak fotoğraf, video ve uygulamaları kolayca saklamalarına olanak tanıyor. Cihaz, Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 işletim sistemi ile geliyor, bu da en güncel yazılım özelliklerine erişim sağlıyor.

Telefonun arka tarafında çift kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulumda 50 MP ana kamera ve 0,08 MP çözünürlüğünde ikinci bir sensör yer alıyor. Ana kamera, f/1.8 diyafram açıklığıyla düşük ışık koşullarında bile net ve detaylı fotoğraflar çekmeye olanak tanıyor. İkinci sensör ise derinlik algısı gibi ek işlevler için kullanılıyor.

vivo Y18, 5.000 mAh kapasiteli bataryası ile uzun pil ömrü sunuyor. 15W hızlı şarj desteği sayesinde, telefonunuzu kısa sürede şarj edebilir ve gün boyu kesintisiz kullanım sağlayabilirsiniz.

Teknik özellikler tablosu

Ekran: 6.56 inç, HD+ (1612 x 720 piksel), 800 nit, 90 Hz

İşlemci: MediaTek Helio G85

RAM: 4-8 GB (LPDDR4X)

Depolama: 128-256 GB (eMMC 5.1)

Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)

Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) + 0,08 MP (f/3.0)

Batarya: 5.000 mAh (15W hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 14 (Funtouch OS 14)

Boyutlar: 163,63 x 75,58 x 8,39 mm

Ağırlık: 185 gram

Fiyat ve Lansman Kampanyası

vivo Y18, Türkiye pazarına üç farklı versiyon ile sunuluyor:

4 GB RAM + 128 GB Depolama: Fiyatı henüz açıklanmadı

8 GB RAM + 128 GB Depolama: 9.999 TL

8 GB RAM + 256 GB Depolama: 10.999 TL