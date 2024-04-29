vivo Y18e tanıtıldı! vivo Y18e'nin fiyatı ne kadar? Özellikleri neler?

vivo, bütçe dostu yeni telefonu Y18e'yi duyurdu.

Çin merkezli teknoloji devi vivo, gün içinde düzenlediği etkinlikte son modeli "Y18e"yi tanıttı. Bu yeni model, bütçe dostu bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor ve günlük kullanıma uygun özellikler sunuyor.

vivo Y18e'nin fiyatı ne kadar?

vivo Y18e, çentikli bir tasarıma sahip ve 6.56 inç boyutunda LCD bir ekrana sahip. HD+ çözünürlüğüyle, 90 Hz tazeleme oranı sunarak kullanıcılarına akıcı bir deneyim vadediyor. Ekranın çentiğinde yer alan ön kamera ise 5 MP çözünürlüğünde.

Telefon, MediaTek'in Helio G85 işlemcisinden güç alıyor ve 4 GB RAM ile 64 GB depolama alanıyla destekleniyor. RAM kapasitesi, depolama alanından ayrılan 4 GB ile artırılabiliyor. 5.000 mAh bataryası ise 15W hızlı şarj desteği sunuyor. İşletim sistemi olarak Android 14 tabanlı FunTouchOS 14 kullanılıyor.

Arka tarafında iki ayrı kamera bulunan telefonun ana kamerası 13 MP çözünürlüğünde. İkinci kamera ise VGA çözünürlüğünde.

vivo Y18e Teknik Özellikleri:

Ekran: 6.56 inç LCD, 90 Hz, HD+ (1612 x 720 piksel)

İşlemci: MediaTek Helio G85

RAM: 4 GB (LPDDR4X) + 4 GB sanal RAM

Depolama: 64 GB (eMMC 5.1)

Batarya: 5.000 mAh

Ön Kamera: 5 MP (f/2.2)

Arka Kamera: 13 MP (f/2.2) + VGA

İşletim Sistemi: Android 14 (FunTouchOS 14)

Şu an için vivo, Hindistan'da tanıttığı yeni akıllı telefonun fiyatını açıklamadı. Cihazın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.