Vivo, Y200 serisini genişletti! Yeni Y200 GT ve Y200t modelleri tanıtıldı

Vivo farklı bütçe ve ihtiyaçlara hitap eden yeni Y200 GT ve Y200t modellerini duyurdu. İşte özellikleri...

Çinli teknoloji devi Vivo, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikle Y200 serisine iki yeni üye ekledi. Bu yeni modeller, fiyat-performans dengesiyle dikkat çeken özellikleriyle akıllı telefon pazarında iddialı olacağa benziyor.

Y200 GT ve Y200t'nin özellikleri neler?

Y200 GT: Üst düzey performans ve yüksek çözünürlük

Y200 GT, 6.78 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlük ve 144 Hz tazeleme oranına sahip AMOLED ekranıyla kullanıcılarına üstün bir görsel deneyim sunuyor. Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi ile güçlendirilmiş olan cihaz, 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı seçenekleriyle geliyor. 6.000 mAh kapasiteli bataryası ise 80W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım sağlıyor.

Kamera tarafında ise, Y200 GT 16 MP'lik ön kamera ve arka tarafta 50 MP ana kamera ile 2 MP derinlik kamerasıyla donatılmış. Bu özellikler, fotoğraf ve video çekimlerinde yüksek kalite sunmayı amaçlıyor.

Y200 GT teknik özellikleri:

Ekran: 6.78 inç, 1.5K, 144 Hz, AMOLED

6.78 inç, 1.5K, 144 Hz, AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM: 8-12 GB (LPDDR4x)

8-12 GB (LPDDR4x) Depolama: 128-512 GB (UFS 2.2)

128-512 GB (UFS 2.2) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

50 MP + 2 MP Batarya: 6.000 mAh (80W hızlı şarj)

6.000 mAh (80W hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 14 (OriginOS 4)

Android 14 (OriginOS 4) Boyutlar: 163.72 x 75.88 x 7.98 mm

163.72 x 75.88 x 7.98 mm Ağırlık: 194 gram

Y200 GT fiyatları:

8 GB + 128 GB: 225 dolar

225 dolar 8 GB + 256 GB: 250 dolar

250 dolar 12 GB + 256 GB: 280 dolar

280 dolar 12 GB + 512 GB: 325 dolar

Y200t: uygun fiyatlı güçlü alternatif

Vivo'nun uygun fiyatlı alternatifi olan Y200t, 6.72 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüklü ve 120 Hz tazeleme oranına sahip bir LCD ekrana sahip. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi ile donatılmış olan bu model, 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama kapasitesi sunuyor. Batarya kapasitesi 6.000 mAh olup, 44W hızlı şarj desteği sağlıyor.

Y200t, 8 MP'lik ön kamera ve 50 MP ana kamera ile 2 MP'lik ikinci bir arka kameraya sahip. Bu özellikler, kullanıcılara yeterli fotoğraf ve video çekim yetenekleri sunmayı hedefliyor.

Y200t teknik özellikleri:

Ekran: 6.72 inç, FHD+, 120 Hz, LCD

6.72 inç, FHD+, 120 Hz, LCD İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 RAM: 8-12 GB (LPDDR4x)

8-12 GB (LPDDR4x) Depolama: 128-512 GB (UFS 2.2)

128-512 GB (UFS 2.2) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

50 MP + 2 MP Batarya: 6.000 mAh (44W hızlı şarj)

6.000 mAh (44W hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 14 (OriginOS 4)

Android 14 (OriginOS 4) Boyutlar: 165.7 x 76 x 7.99 mm

165.7 x 76 x 7.99 mm Ağırlık: 199 gram

Y200t fiyatları: