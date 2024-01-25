vivo Y200e 5G hakkında ilk bilgiler sızdı!

vivo Y200e 5G hakkında ilk bilgiler sızdı!
vivo'nun V2336 model numaralı yeni telefonu, Bluetooth SIG sertifikasyon veri tabanında ortaya çıktı. Böylece telefonun piyasaya, vivo Y200e 5G adıyla çıkacağı düşünülüyor. İşte tüm ayrıntılar...

Çinli teknoloji şirketi vivo, akıllı telefon pazarındaki etkisini artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak firma, yeni modeli vivo Y200e 5G için Bluetooth sertifikasını almış durumda.

Yeni model hakkında bazı bilgiler sızdı

İsminden de anlaşılacağı üzere, Y200e 5G modeli, önceki Y200 5G'nin güncellenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Önceki model Ekim 2023'te piyasaya sürülmüş ve 6,67 inçlik bir AMOLED ekran, Snapdragon 4 Gen 1 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı gibi özelliklere sahipti.

vivo Y200 5G'nin teknik özellikleri şu şekildeydi:

Ekran: 6,67 inç AMOLED, 120 Hz ekran yenileme hızı, FHD+ çözünürlük
İşlemci: Snapdragon 4 Gen 1
RAM: 8 GB LPDDR4x
Depolama: 128 GB UFS 2.2
Batarya: 4800mAh, 44W hızlı şarj
Kameralar: 16 MP ön kamera, 64 MP + 2 MP arka kameralar
İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı FunTouchOS 13
Henüz vivo Y200e 5G'nin tam teknik özellikleri ortaya çıkmış değil. Ancak Y200 serisinin önceki modellerinin fiyat performans canavarları olduğu düşünülerek, yeni modelin de rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Türkiye pazarında yer alıp almayacağı ise şu an için net değil, ancak gelecekte bu durum değişebilir.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!