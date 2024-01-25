vivo Y200e 5G hakkında ilk bilgiler sızdı!
Çinli teknoloji şirketi vivo, akıllı telefon pazarındaki etkisini artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak firma, yeni modeli vivo Y200e 5G için Bluetooth sertifikasını almış durumda.
Yeni model hakkında bazı bilgiler sızdı
İsminden de anlaşılacağı üzere, Y200e 5G modeli, önceki Y200 5G'nin güncellenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Önceki model Ekim 2023'te piyasaya sürülmüş ve 6,67 inçlik bir AMOLED ekran, Snapdragon 4 Gen 1 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı gibi özelliklere sahipti.
vivo Y200 5G'nin teknik özellikleri şu şekildeydi:
Ekran: 6,67 inç AMOLED, 120 Hz ekran yenileme hızı, FHD+ çözünürlük
İşlemci: Snapdragon 4 Gen 1
RAM: 8 GB LPDDR4x
Depolama: 128 GB UFS 2.2
Batarya: 4800mAh, 44W hızlı şarj
Kameralar: 16 MP ön kamera, 64 MP + 2 MP arka kameralar
İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı FunTouchOS 13
Henüz vivo Y200e 5G'nin tam teknik özellikleri ortaya çıkmış değil. Ancak Y200 serisinin önceki modellerinin fiyat performans canavarları olduğu düşünülerek, yeni modelin de rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Türkiye pazarında yer alıp almayacağı ise şu an için net değil, ancak gelecekte bu durum değişebilir.