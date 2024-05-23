Vivo'dan yeni amiral gemisi serisi: Vivo S19 ve S19 Pro
Çinli teknoloji devi Vivo, yeni akıllı telefon serisi S19'u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çin'de S19 olarak adlandırılan bu seri, S19 ve S19 Pro modellerinden oluşuyor. Geçtiğimiz günlerde Çin'in MIIT sertifikasyon platformunda görülen cihazlar, piyasaya sürülmeye çok yakın olduğunun sinyallerini vermişti. Şimdi ise, tanınmış sızıntı kaynağı Digital Chat Station (DCS), her iki telefonun temel özelliklerini ortaya çıkardı.
vivo S19 ve S19 Pro'nun özellikleri
Ekran ve tasarım
Vivo S19 serisi telefonlar, 6,78 inç boyutunda 1,5K çözünürlüklü kavisli OLED panellere sahip olacak. Bu ekranlar, hem yüksek çözünürlük hem de canlı renklerle kullanıcılara üst düzey bir görsel deneyim sunmayı vaat ediyor.
İşlemci ve performans
- Vivo S19 Pro: MediaTek Dimensity 9200 Plus işlemci ile donatılmış. Bu güçlü işlemci, yüksek performans ve enerji verimliliği sunarak, kullanıcılara sorunsuz bir deneyim sunacak.
- Vivo S19: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti ile geliyor. Snapdragon 7 Gen 3, orta-üst segmentte güçlü bir performans sergileyen bir işlemci olarak biliniyor.
Depolama ve RAM seçenekleri
Vivo S19 ve S19 Pro, dört farklı depolama varyantı ile sunulacak:
- 12 GB RAM / 256 GB depolama
- 12 GB RAM / 512 GB depolama
- 16 GB RAM / 256 GB depolama
- 16 GB RAM / 512 GB depolama
Batarya ve şarj özellikleri
- Vivo S19 Pro: 80W hızlı şarj desteğine sahip 5.500mAh batarya ile gelecek. Bu, kullanıcıların cihazlarını hızlı bir şekilde şarj edip uzun süre kullanabilmelerini sağlayacak.
- Vivo S19: 80W hızlı şarj desteğine sahip 6.600mAh kapasiteli büyük bir batarya ile geliyor. Büyük batarya kapasitesi, cihazın uzun süre kesintisiz kullanılabilmesini mümkün kılacak.
Kamera özellikleri
Her iki model de kamera performansı ile dikkat çekiyor:
- Ön Kamera: Her iki modelde de 50 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.
- Arka Kamera:
- Vivo S19 Pro: 50 megapiksel birincil kamera, 50 megapiksel ultra geniş lens ve 50 megapiksel telefoto kamera ile donatılmış.
- Vivo S19: 50 megapiksel birincil kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 50 megapiksel telefoto kamera kombinasyonu mevcut.
Detaylı özellikler
Vivo S19:
- Ekran: 6,78 inç (1080×2400 piksel)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
- Ön Kamera: 50 MP
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 50 MP
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Pil Kapasitesi: 5.100 mAh
- İşletim Sistemi: Android v14
- Fiyat: 34,990 Rs (Hindistan)
Vivo S19 Pro:
- Ekran: 6,82 inç (1260 x 2800 piksel)
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9200 Plus
- Ön Kamera: 50 MP
- Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Pil Kapasitesi: 5.500 mAh
- İşletim Sistemi: Android v15
- Fiyat: 39,990 Rs (Hindistan)