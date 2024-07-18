Vivo'dan yeni bütçe dostu modeller: V40 ve V40 Pro özellikleri ortaya çıktı

vivo V40'ın kamerasıyla ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Düzenli olarak yeni telefonlarını bizlerle buluşturan vivo, yakında ülkemizde de satışa sunulacak olan V serisine yeni modeller eklemeye hazırlanıyor. Bütçe dostu olacak bu cihazlar, V40 ve V40 Pro olarak karşımıza çıkacak.

MySmartPrice tarafından edinilen bilgiler ise bu modellerin kamera özelliklerini ortaya koydu. İşte vivo V40 ve V40 Pro'da beklenen özellikler...

vivo V40: ZEISS kamera sistemiyle gelen ilk standart model

vivo ve ZEISS, 2020 yılından beri görüntüleme teknolojileri konusunda iş birliği yapıyor. ZEISS teknolojisini şu ana kadar sadece Pro gibi üst seviye modellerde görüyorduk. Ancak yeni bilgiler, V40 ile bu durumun değişeceğini ve standart modele de ZEISS entegrasyonunun geleceğini ortaya koydu. Hem V40 hem de V40 Pro'da göreceğimiz bu teknoloji, cihazların kameralarını bir üst seviyeye çıkararak kullanıcıların çok daha iyi bir görüntüleme deneyimi yaşamasını sağlayacak.

V40 modeli, profesyonel dereceye yakın portre görseller sunan ZEISS portre modunu da içerecek. V40 modelinde 50 MP ZEISS ana kamera ve 50 MP ZEISS ultra geniş kamera bulunacak.

vivo V40'ın diğer özellikleri

Vivo V40, 6,78 inçlik 120 Hz yenileme hızına ve 4500 nit maksimum parlaklığa sahip AMOLED bir kavisli ekran ile gelecek. Cihazın işlemcisi Snapdragon 7 Gen 3 olacak. Bu işlemci, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile desteklenecek. Ön tarafta ise 50 MP'lik bir selfie kamerası bulunacak.

Android 14 tabanlı Funtouch OS ile kutudan çıkacak cihaz, 80W hızlı şarj destekli 5500 mAh'lik batarya ile gelecek. Diğer özellikleri arasında çift SIM desteği, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 190 gram ağırlık ve 164,16 x 74,93 x 7,58 mm boyutlar yer alacak. Cihazın kesin çıkış tarihi henüz belli değil ancak söylentiler, lansmanın önümüzdeki ay gerçekleşeceği yönünde.

vivo V40 muhtemel özellikleri