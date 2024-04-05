vivo'nun yeni akıllı telefonu "V30 Lite" tanıtıldı: İşte teknik özellikleri ve fiyatı

Çin merkezli teknoloji devi vivo, akıllı telefon portföyüne bir yenisi daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir etkinlikte tanıtılan V30 Lite, bütçe dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. AMOLED ekranı, güçlü işlemcisi ve etkileyici kamerasıyla öne çıkan telefon, kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor. İşte vivo V30 Lite'ın detayları ve tüketicilere sunulanlar...

Çin merkezli teknoloji devi vivo, son etkinliğinde kullanıcılarına hitap eden yeni bir akıllı telefonunu tanıttı: V30 Lite. Bütçe dostu olarak nitelendirilen bu yeni telefon, sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor ve alıcılarını memnun etmeyi hedefliyor. İşte vivo V30 Lite'ın tüketicilere vaat ettiği özellikler ve fiyatı...

vivo V30 Lite'ın tüketicilere vaat ettiği özellikler ve fiyatı

Ekran ve Tasarım: vivo V30 Lite, 6.67 inç boyutunda ve FHD+ çözünürlük sunan bir AMOLED ekrana sahip. Ekran, etkileyici bir görüntü deneyimi sunarken, 1.800 nit tepe parlaklık değeri ve 120 Hz tazeleme oranı ile kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Ayrıca, ekran içi parmak izi okuyucu sensörü de telefonun kullanımını kolaylaştırıyor.

Performans ve İşletim Sistemi: vivo V30 Lite, Qualcomm'un Snapdragon 685 işlemcisinden güç alıyor. Bu güçlü işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile destekleniyor, böylece kullanıcılara hızlı ve akıcı bir deneyim sunuyor. Telefon, Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 arayüzü ile çalışarak güncel ve optimize edilmiş bir işletim sistemi deneyimi sunuyor.

Kamera ve Batarya: Arka kısımda ikili kamera kurulumu bulunan vivo V30 Lite, yapay zeka destekli 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik odaklı kamera ile donatılmış durumda. Bu kameralar, kaliteli ve detaylı fotoğraflar çekme imkanı sunuyor. Telefon ayrıca, 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve 80W hızlı şarj desteği ile kullanıcıların enerji ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılıyor.

Teknik Özellikler ve Fiyat:

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

RAM: 8 GB (LPDDR4x)

Depolama: 256 GB (UFS 2.2)

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

Batarya: 5.000 mAh (80W)

İşletim Sistemi: Android 14 (FunTouch OS 14)

Boyutlar: 163,17 x 75,81 x 7,79 mm

vivo V30 Lite, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonuyla 270 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Henüz hangi ülke pazarlarında satışa çıkacağı belirsiz olsa da, Türkiye'deki vivo V29 Lite modelinin satışta olduğunu göz önünde bulundurarak yeni telefonun Türkiye pazarına gelme olasılığının yüksek olduğu düşünülüyor.