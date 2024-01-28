Xiaomi'nin yeni serisi olan 14 ve 14 Pro yakında piyasaya çıkacak. Xiaomi 14 Ultra'nın lansman tarihi de belli oldu. İşte detaylar...

Xiaomi'nin yeni serisi olan 14 ve 14 Pro, yakında küresel piyasaya sunulacak ve ardından önceki serilerde olduğu gibi "Ultra" sürümü gelecek. Son haberlere göre Xiaomi 14 Ultra'nın lansman tarihi beklenenden daha erken olabilir.

Xaomi 14 Ultra'nın tanıtılacağı tarih belli oldu

Xiaomi 13 Ultra, geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılmış ve sadece Çin pazarında satışa sunulmuştu. Şimdi ise Xiaomi 14 Ultra'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı ve beklenenden daha erken bir tarihte, MWC 2024 kapsamında duyurulması planlanıyor.

Bu yılki Mobil Dünya Kongresi 26-29 Şubat tarihleri ​​arasında gerçekleşecek. Xiaomi Grup Başkanı ve Ortağı Lu Weibing'in yakın tarihli bir paylaşımında, kamera deneyimini artıracak yeni bir telefonun yolda olduğunu ima etmesi, Xiaomi 14 Ultra'nın yakında duyurulabileceğini gösteriyor. Ayrıca, Xiaomi Pad 7 serisinin de tanıtılması bekleniyor.

Xiaomi 14 Ultra'nın özellikleri hakkında bazı raporlar bulunuyor. Cihazın ön yüzünde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inçlik bir OLED ekran olacak. İçerisinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 5,180mAh pil, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği bulunacak.

Kamera özellikleri ise oldukça iddialı görünüyor. Sony LYT900 birincil kamera sensörü, f/1.63 diyafram açıklığıyla öne çıkıyor. Bu sensör, Xiaomi 13 Pro'da kullanılan IMX989'un geliştirilmiş bir versiyonudur ve yüzde 9 daha iyi ışık verimliliği sunar. Ayrıca, bu sensöre 50MP çözünürlüğünde üç yardımcı kamera eşlik edecek: makro, geniş açı ve telefoto lensler muhtemel adaylar arasında.