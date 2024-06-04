Xiaomi 14 Civi'nin özellikleri açıklandı!

Xiaomi, bir süredir gündemde olan Xioami 14 Civi modelini duyurdu. İşte Xiaomi 14 Civi özellikleri...

Xiaomi, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran yeni akıllı telefonu Xiaomi 14 Civi'yi duyurmaya hazırlanıyor. Uzun yıllardır sadece Çin pazarında satılan Civi serisi, nihayet global pazara açılıyor. İşte Xiaomi 14 Civi'nin merakla beklenen özellikleri ve detayları...

Xiaomi 14 Civi'nin özellikleri

Xiaomi 14 Civi, esasen yeniden markalanmış bir Xiaomi Civi 4 Pro olarak sahneye çıkacak. Bu model, orijinal Civi 4 Pro'nun bazı iyileştirmelerle yenilenmiş hali olacak. Teaser görüntüleri ve resmi açıklamalara göre, cihaz sadece 7,4 mm kalınlığında olacak ve aşınmaya karşı altı kat daha dayanıklı suni deri kaplama ile sunulacak. Renk seçenekleri ise Cruise Blue, Matcha Green ve Shadow Black olacak.

Kamera özellikleri

Xiaomi 14 Civi, kamera özellikleriyle de dikkat çekiyor. Cihaz, 15mm-50mm aralığında segmentinin önde gelen Leica kamera sistemine sahip olacak. Bu, Civi 4 Pro'nun OIS destekli 50 MP ana kamerası, 12 MP ultra geniş açılı kamerası ve 50 MP 2x telefoto sensörleriyle aynı özelliklere sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca, "25 mm sinematik HDR", 120 derece 15 mm ultra geniş çekim ve çift 32 MP + 32 MP selfie kamerası da bulunacak.

Ekran ve performans

Xiaomi 14 Civi, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1,5K çözünürlük sunan 6.55 inç AMOLED ekranla geliyor. Kavisli yapıdaki bu ekran, 3.000 nit tepe parlaklık ve Gorilla Glass Victus 2 koruması ile dikkat çekiyor. Cihazın kalbinde ise Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti bulunacak, tıpkı Civi 4 Pro'da olduğu gibi.

Batarya ve yazılım

Yeni Xiaomi 14 Civi, 67W hızlı şarj destekli 4.700 mAh batarya ile geliyor. Yazılım tarafında ise Android 14 tabanlı HyperOS ile kutudan çıkacak. Bu özellikler, cihazın hem performans hem de kullanım kolaylığı açısından kullanıcılarına üst düzey bir deneyim sunacağını gösteriyor.

Fiyat ve çıkış tarihi

Xiaomi 14 Civi, 12 Haziran'da resmen tanıtılacak. Cihazın fiyatı henüz açıklanmış değil, ancak Civi 4 Pro'nun 380 eurodan başlayan fiyatlara sahip olduğunu göz önünde bulundurursak, Xiaomi 14 Civi'nin de benzer bir fiyat aralığında olacağını tahmin edebiliriz.