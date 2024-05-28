Xiaomi 15 kamera özellikleri ortaya çıktı: İşte beklenen yenilikler

Xiaomi 15 serisinin kamera özellikleri sızdırıldı. İşte beklenen yenilikler...

Akıllı telefon dünyasının önde gelen markalarından Xiaomi, yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 15'in kamera özelliklerini kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Sızdırılan bilgiler, bu yeni serinin kamera performansı ve diğer özellikleriyle dikkat çekeceğini gösteriyor.

Gelişmiş kamera özellikleri

Xiaomi 15 serisinin kamera özellikleri, Weibo'da paylaşılan sızıntılarla gün yüzüne çıktı. Özellikle birincil kamera bölümünde önemli iyileştirmeler yapıldığı görülüyor. Serinin, daha geniş diyafram açıklığı ve tam odak uzaklığı sunan gelişmiş lenslerle donatılacağı belirtiliyor. Bu sayede, ışığa duyarlı makro çekim, flaşlı çekim ve tam odak uzaklığında portreler gibi özellikler kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu gelişmelerin arkasında, yeni bir OmniVision sensörünün kullanılması yatıyor.

Sızıntılara göre, Xiaomi 15 serisi seramik bir sürümle de piyasaya çıkacak. Ayrıca, 1 inç sensörün sadece Ultra modelinde yer alacağı ifade ediliyor. Xiaomi 15 Ultra, bir önceki modellerden farklı olarak, Xiaomi 15 ve 15 Pro'dan ayrı olarak piyasaya sürülecek. Hatırlanacağı üzere, Xiaomi 14 ve 14 Pro modelleri, 14 Ultra modelinden 14 ay önce piyasaya çıkmıştı.

Diğer yenilikler

Xiaomi 15 serisi sadece kamera özellikleriyle değil, diğer yenilikleriyle de dikkat çekiyor. Daha önceki sızıntılara göre, serinin ultrasonik parmak izi tarayıcı ve Snapdragon 8 Gen 4 işlemci ile geleceği öne sürülmüştü. Ayrıca, Xiaomi 15'in düz 1.5K ekran ve 100W hızlı şarj desteği ile gelmesi bekleniyor. Bu, önceki modeldeki 90W şarj desteğine göre önemli bir iyileştirme olarak dikkat çekiyor. Xiaomi 15 Pro modelinin ise kavisli 2K panel ve 5000mAh pil ile donatılacağı belirtiliyor.

Xiaomi 15 serisinin özellikleri şu an için bunlarla sınırlı. Ancak sızdırılan bilgiler, bu yeni serinin kullanıcıların beklentilerini karşılayacak düzeyde olacağını gösteriyor. Xiaomi, yeni amiral gemisi serisiyle akıllı telefon pazarındaki yerini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor. Serinin resmi tanıtımının ardından, daha fazla detayın ve özelliklerin ortaya çıkması bekleniyor.

Xiaomi 15 serisinin bilinen özellikleri

Ekran: Xiaomi 15 - Düz 1.5K ekran, Xiaomi 15 Pro - Kavisli 2K ekran

Xiaomi 15 - Düz 1.5K ekran, Xiaomi 15 Pro - Kavisli 2K ekran İşlemci: Snapdragon 8 Gen 4

Snapdragon 8 Gen 4 Kamera: Gelişmiş lensler, tam odak uzaklığı, ışığa duyarlı makro çekim, flaşlı çekim, OmniVision sensör

Gelişmiş lensler, tam odak uzaklığı, ışığa duyarlı makro çekim, flaşlı çekim, OmniVision sensör Batarya: Xiaomi 15 - 100W hızlı şarj, Xiaomi 15 Pro - 5000mAh pil

Xiaomi 15 - 100W hızlı şarj, Xiaomi 15 Pro - 5000mAh pil Diğer: Ultrasonik parmak izi tarayıcı, seramik sürüm, 1 inç sensör (Ultra modelde)

Xiaomi 15 serisi, kullanıcıların merakla beklediği bir model olarak teknoloji dünyasında şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda. Serinin resmi tanıtımının ardından, kullanıcıların beklentilerini ne ölçüde karşılayacağı büyük bir merak konusu.