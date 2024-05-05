Xiaomi 15 serisinin lansman tarihi ve özellikleri açıklandı

Teknoloji dünyasının merakla beklediği gelişmelerden biri olan Xiaomi'nin yeni serisi Xiaomi 15'in detayları yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle güçlendirilecek olan bu seri, kullanıcıların dikkatini çekiyor. İşte, serinin muhtemel lansman tarihi ve özelliklerine dair ortaya çıkan bilgiler...

Teknoloji devi Xiaomi'nin yeni serisi olan Xiaomi 15'in muhtemel lansman tarihi ve özellikleri merak konusu oldu. Mevcut Xiaomi 14 serisinin yerini alacak olan bu yeni seri, Snapdragon 8 Gen 4 işlemciyle güçlendirilecek ve önümüzdeki dönemde kullanıcılarla buluşacak.

Xiaomi'nin yeni serisi Xiaomi 15

Xiaomi'nin ilk Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 destekli akıllı telefonu Ekim 2024 ortasında piyasaya sürülebilir. Bu serinin, Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerini içerebileceği belirtiliyor. Serinin, 2025'in ilk çeyreğinde küresel pazarlara sunulması planlanıyor.

Xiaomi 15'in beklenen özellikleri arasında, ultrasonik parmak izi tarayıcısını barındıran 6,36 inçlik düz AMOLED ekran ve güçlü bir 50MP birincil kamera yer alıyor. Qualcomm'un yonga seti, iki yüksek performanslı ve altı verimli çekirdekle donatılacak. Beklenen özellikler arasında yüksek performanslı çekirdeklerin 3,6 GHz ile 4,0 GHz arasında bir saat hızına sahip olması da bulunuyor.

Xiaomi'nin yeni serisi Xiaomi 15, teknoloji tutkunlarının merakla beklediği bir dizi yenilik ve gelişmeyle gelecek gibi görünüyor. Detaylar için lansman gününü beklemek gerekecek.