Xiaomi 15 Ultra 2025'te geliyor

Xiaomi'nin beklenen telefonu Xiaomi 15 UItra, resmen doğrulandı.

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni akıllı telefonu Xiaomi 15 Ultra, resmi olarak doğrulandı. Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun ardından piyasaya sürülecek olan bu modelin özellikleri ve çıkış tarihi hakkında detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

İşte, Xiaomi 15 Ultra hakkında bildiklerimiz...

Xiaomi 15 Ultra'nın özellikleri ve çıkış tarihi

Xiaomi, geçtiğimiz yıl tanıttığı Xiaomi 14 Ultra ile büyük bir başarı elde etmişti. Şimdi ise şirket, bir sonraki adımı olan Xiaomi 15 ve 15 Pro modelleri üzerinde çalışıyor. Bu modellerin ardından serinin en üst düzey telefonu olan Xiaomi 15 Ultra piyasaya sürülecek. Geçtiğimiz günlerde, bu modelin IMEI veritabanında tespit edilmesiyle birlikte varlığı resmen doğrulanmış oldu.

Lansman tarihi ve model numaraları

Xiaomi 15 Ultra'nın lansman tarihi için ilk söylentiler, 2024'ün ilk çeyreğini işaret ediyordu. Ancak yeni bilgiler, bu tarihin daha da öne çekilebileceğini gösteriyor. IMEI veritabanında "25010PN30C", "25010PN30G" ve "25010PN30I" model numaralarıyla listelenen telefon, Ocak 2025'te tanıtılabilir.

Beklenen teknik özellikler

Mevcut raporlara göre Xiaomi 15 Ultra, 6.67 inç büyüklüğünde, 2K çözünürlüğe sahip ve 120Hz yenileme hızını destekleyen bir OLED ekranla gelecek. Cihazın kalbinde ise Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinin yer alacağı belirtiliyor.