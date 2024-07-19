Xiaomi MIX Fold 4 tanıtıldı: Karbon fiber tasarım ve gelişmiş özelliklerle dikkat çekiyor

Xiaomi, yeni katlanabilir telefonlarını tanıttı. Peki, Xiaomi MIX Fold 4'ün özellikleri neler? İşte detaylar...

Xiaomi, 19 Temmuz'da düzenlediği etkinlikte, teknolojinin son harikası MIX Fold 4 modelini tanıttı. Etkinliğe ev sahipliği yapan Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun, şirketin şimdiye kadar geliştirdiği en ince ve hafif katlanabilir telefonu olan MIX Fold 4'ün detaylarını açıkladı.

MIX Fold 4'ün özellikleri neler?

Karbon fiber tasarım ve ince profil

Xiaomi MIX Fold 4, tamamen karbon fiber tasarımıyla öne çıkıyor. Bu yeni tasarım, telefonun hem estetik hem de dayanıklılık açısından önemli bir adım atmasını sağlıyor. Yüksek mukavemetli T800H karbon fiber mimarisi kullanılarak tasarlanan telefon, bu sayede hem ağırlık açısından hem de sağlamlık açısından rakiplerinden ayrılıyor. Xiaomi, MIX Fold 4'ün menteşesinin 500.000 katlamaya dayanacak şekilde üretildiğini belirtiyor.

MIX Fold 4, katlandığında 9.47 mm, açıldığında ise 4.59 mm kalınlığa sahip ve sadece 226 gram ağırlığında. Bu özellikleriyle, Honor Magic V2'yi geride bırakarak hem daha ince hem de daha hafif bir seçenek sunuyor. Ayrıca, Samsung Galaxy Z Fold 6'dan da 13 gram daha hafif ve daha ince olmasıyla dikkat çekiyor. Telefonun kasası, IPX8 suya dayanıklılık sertifikasına sahip.

Ekran ve kamera özellikleri

Xiaomi MIX Fold 4, iki ekranı ile etkileyici bir görsel deneyim sunuyor. Dış ekranı 6.56 inç büyüklüğünde ve dört tarafı kavisli, iç ekranı ise 7.98 inç ve 2K çözünürlük sunuyor. Her iki ekran da OLED teknolojisine sahip olup, 120 Hz yenileme hızı, 3000 nit tepe parlaklık ve Dolby Vision desteği ile geliyor. Xiaomi, bu modelde ekran altı kamera teknolojisini kullanarak daha temiz bir ekran tasarımı sağlamış.

Arka kamera kurulumu, Leica imzasını taşıyan dört lensli bir sistem içeriyor: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 50 MP portre telefoto kamera ve 5x yakınlaştırma yapabilen 50 MP periskop kamera. Ön kamera ise 16 MP çözünürlüğünde. Bu güçlü kamera sistemi, kullanıcılara üstün fotoğrafçılık ve video çekim deneyimi sunuyor.

Performans ve batarya özellikleri

Xiaomi MIX Fold 4, Qualcomm'un en son Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri ile birlikte, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı sunuluyor. Telefon, 5100 mAh kapasiteli bataryası ile donatılmış olup, 67W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekliyor. Ayrıca, ısı dağıtımı için yerleşik ultra ince VC sistemi kullanılarak performans ve güvenilirlik artırılmış.

Fiyat ve renk seçenekleri

Xiaomi MIX Fold 4, siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle sunuluyor. Fiyatlandırma ise şu şekilde:

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 1.237 dolar

16 GB RAM + 512 GB Depolama: 1.375 dolar

16 GB RAM + 1 TB Depolama: 1.513 dolar