Xiaomi, Redmi K70 Ultra Champion Edition'ı duyurdu

Redmi yeni akıllı telefonunu 19 Temmuz'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansmandan önce Redmi, akıllı telefonun özel bir sürümü Redmi K70 Ultra Champion Edition'ı duyurdu.

K70 Ultra'nın tanıtım öncesi yapılan önemli bir duyuruyla birlikte, Redmi bu serinin özel bir versiyonu olan "Champion Edition"ı da kullanıcılarla buluşturacağını duyurdu. K70 Pro'nun Champion Edition varyantına benzer özelliklere sahip olacak olan bu versiyon, Lamborghini'nin süper otomobillerinden ilham alıyor.

Teknik özelliklere gelindiğinde, K70 Ultra'nın normal versiyonundan farklı olmayacak ancak estetik odaklı bir telefon olarak yalnızca yarış meraklılarını cezbedebilir.

Redmi K70 Ultra'nın teknik özellikleri neler?

Redmi K70 Ultra'nın teknik özelliklerine baktığımızda ise şu detayları gözlemliyoruz:

Cihaz, 6,67 inç büyüklüğünde, 144 Hz yenileme hızına ve 1,5K çözünürlüğe sahip OLED bir ekrana sahip olacak. MediaTek'in güçlü işlemcisi Dimensity 9300+ tarafından desteklenecek olan telefon, performans açısından iddialı bir yapıya sahip olacak.

Kamera sistemi ise 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kameradan oluşacak. Ön tarafta ise kullanıcıları 16 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası karşılayacak. Ayrıca, 120W hızlı şarj desteğine sahip 5500 mAh kapasiteli bir batarya da cihazın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Son olarak, Redmi K70 Ultra'nın yeni Pengpai T1 sinyal iyileştirme çipi sayesinde %12 daha iyi Wi-Fi ve %20 daha iyi GPS performansı sunacağı da belirtiliyor. Bu özelliklerle donatılan Redmi K70 Ultra, teknoloji tutkunlarının ve performans arayan kullanıcıların dikkatini çekmeye aday görünüyor.