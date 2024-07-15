Xiaomi Redmi K70 Ultra yakında geliyor

Xiaomi, akıllı telefon pazarında büyük bir heyecan yaratmaya hazırlanıyor. Son zamanlarda sızıntılara ve dedikodulara konu olan Redmi K70 Ultra, amiral gemisi özellikleri ve yenilikçi teknolojileriyle teknoloji severlerin ilgisini çekmeye aday. Redmi K70 Ultra hakkında bilinen detaylar ve telefonun sektördeki ilk özelliği hakkında tüm ayrıntılar ortaya çıkmış durumda.

Xiaomi'nin bütçe dostu amiral gemisi telefonu Redmi K70 Ultra için geri sayım başladı.

Xiaomi, Redmi serisi ile dikkat çekici bir adım atıyor

Xiaomi, Redmi K70 Ultra ile Redmi serisi içinde dikkat çekici bir adım atıyor. Telefon, piyasaya sürüldüğünde, MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisi ile donatılan ilk model olacak. Bu işlemci, mobil teknoloji dünyasında önemli bir yeniliği temsil ediyor. Ayrıca, telefonun içinde yer alan dört özel Xiaomi çipi de ilk kez bu modelde kullanılacak. Bu çipler, telefonun performansını ve kullanıcı deneyimini artırmak için geliştirilmiş.

Surge P2: Hızlı şarj için kullanılan bu çip, 120W hızlı şarj desteği sunarak, kullanıcıların cihazlarını kısa sürede şarj etmelerini sağlayacak.

Surge G1: Güç yönetimi için tasarlanmış bu çip, enerji verimliliğini artırarak batarya ömrünü uzatmayı hedefliyor.

Surge T1: Sinyal iyileştirme teknolojisi ile, daha güçlü ve kararlı bir bağlantı deneyimi sunacak.

Surge D1: Bağımsız ekran işleme birimi, ekranın performansını artırarak daha akıcı bir görsel deneyim sağlayacak.

Redmi K70 Ultra'nın teknik özellikleri

Redmi K70 Ultra, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Sızdırılan bilgilere göre, telefonun detaylı özellikleri şu şekilde:

Ekran: 1.5K çözünürlük sunan yeni C8+ ekran teknolojisi, 144Hz yenileme hızı ve düz hatlı bir tasarımla geliyor. Bu ekran, yüksek çözünürlük ve akıcı görseller sunarak, hem günlük kullanımda hem de oyun deneyiminde başarılı performans sergileyecek. Ayrıca, ekranın altında parmak izi okuyucu yer alacak.

İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisi, üst düzey performans ve verimlilik vaat ediyor. Bu işlemci, oyun performansı, çoklu görev yönetimi ve genel sistem hızında önemli iyileştirmeler sunacak.

Bellek ve depolama seçenekleri:

12GB RAM + 256GB Depolama

12GB RAM + 512GB Depolama

16GB RAM + 512GB Depolama

16GB RAM + 1TB Depolama

Batarya ve şarj:

5.500 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon, 120W hızlı şarj desteği sunarak, hızlı şarj edilebilirlik özelliğine sahip.

Kamera sistemi:

Ön Kamera: 20 megapiksel

Arka Kamera:

50 megapiksel birincil kamera (OIS destekli)

8 megapiksel ultra geniş açı kamera

2 megapiksel makro kamera

Diğer Özellikler:

Metal Çerçeve: Şık ve dayanıklı bir yapı sunuyor.

VC Isı Dağıtma Ünitesi: Aşırı ısınmayı önlemek için gelişmiş bir soğutma teknolojisi.

IP68 Sertifikası: Su ve toz geçirmez özellik.

Redmi K70 Ultra'nın tanıtım tarihi ve global lansmanı

Xiaomi, Redmi K70 Ultra modelini 19 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştireceği etkinlikte tanıtacak. Etkinlik, Milano'da yapılacak ve bu etkinlikte Redmi K70 Ultra modelinin yanı sıra yeni katlanabilir telefonları da tanıtılacak. Tanıtım etkinliği, teknoloji dünyasında büyük bir merakla bekleniyor.

Redmi K70 Ultra'nın Türkiye fiyatı ve satışa sunulma tarihi

Hindistan fiyatlarının sızdırılmasıyla birlikte, Redmi K70 Ultra modelinin Türkiye'deki fiyatlandırması da merak konusu. Hindistan'da 550 USD fiyat etiketi bulunan telefonun, Türkiye'deki fiyatı döviz kurları ve yerel vergilere bağlı olarak değişebilir. Türkiye'deki kesin fiyat ve satış tarihleri, Xiaomi'nin Türkiye ofisi tarafından tanıtım etkinliği sonrası açıklanacak.