Xiaomi, uygun fiyatlı Redmi A3x modelini tanıttı!

Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı telefon serisine yeni bir model ekledi: Redmi A3x. 5.000mAh pil kapasitesi, 90Hz ekran ve daha birçok dikkat çekici özellikle donatılan bu telefon, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte Redmi A3x'in tüm detayları ve fiyatı...

Redmi A3x, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen A2x modelinin halefi olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu. Akıllı telefon, özellikle fiyat-performans oranıyla öne çıkıyor. İşte Redmi A3x'in öne çıkan özellikleri...

Xiaomi Redmi A3x'in özellikleri neler?

Ekran ve tasarım:

Redmi A3x, 6,71 inç büyüklüğünde ve 90Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekranla geliyor. FullHD+ çözünürlük sunan bu ekran, Gorilla Glass 3 korumasıyla çizilmelere karşı dayanıklı hale getirilmiş. Telefonun ön yüzünde 5MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor.

Performans ve depolama:

Cihaz, sekiz çekirdekli Unisoc T603 yonga setinden güç alıyor. 3GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı ile gelen Redmi A3x, MicroSD kart desteği sayesinde depolama alanını 1 TB’a kadar genişletme imkanı sunuyor. Bu da kullanıcılara oldukça geniş bir depolama kapasitesi sağlıyor.

Kamera:

Arka tarafta, Xiaomi 13 Ultra'yı andıran dairesel bir kamera modülü yer alıyor. Bu modül, 8MP birincil kamera ve 0,08MP yardımcı sensörden oluşuyor. Cihazın ön yüzünde ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor, bu da selfie ve görüntülü görüşmeler için yeterli bir performans sunuyor.

Pil ve şarj:

Redmi A3x, 5.000mAh kapasitesinde bir batarya ile donatılmış durumda. 15W hızlı şarj desteği sayesinde, büyük bataryasını kısa sürede şarj etmek mümkün oluyor. Bu pil kapasitesi, uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor.

Bağlantı ve diğer özellikler:

Telefon, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS ve USB Type-C bağlantı noktası gibi modern bağlantı seçenekleri sunuyor. Ayrıca, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı ile biyometrik güvenlik sağlanmış. Çift SIM kart yuvası, 3,5 mm ses jakı ve geniş bağlantı seçenekleri ile kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

Fiyat ve çıkış tarihi:

Redmi A3x, 68 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bu uygun fiyatı ile dikkat çeken model, özellikle bütçe dostu akıllı telefon arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Telefonun Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

Redmi A3x özellikleri:

Ekran: 6,71 inç LCD, 90Hz, 720 x 1650 piksel, 400 nit parlaklık

6,71 inç LCD, 90Hz, 720 x 1650 piksel, 400 nit parlaklık İşlemci: Unisoc T603

Unisoc T603 RAM: 3GB

3GB Depolama: 64GB (MicroSD kart ile 1 TB’a kadar genişletilebilir)

64GB (MicroSD kart ile 1 TB’a kadar genişletilebilir) Arka Kamera: 8MP birincil, 0,08MP yardımcı sensör

8MP birincil, 0,08MP yardımcı sensör Ön Kamera: 5MP

5MP Pil: 5.000mAh, 15W hızlı şarj

5.000mAh, 15W hızlı şarj Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, 4G LTE, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C

Çift SIM kart yuvası, 4G LTE, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C Boyutlar: 168,3 x 76,3 x 8,3 mm

168,3 x 76,3 x 8,3 mm Ağırlık: 199 gr

Redmi A3x, uygun fiyatıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek gibi görünüyor. Xiaomi'nin bu yeni modeli, bütçe dostu akıllı telefonlar arasında güçlü bir rakip olma potansiyeline sahip.