Xiaomi'nin yeni giriş düzeyi akıllı telefonu Redmi 13 Türkiye'de!

Redmi ailesinin yeni üyesi Redmi 13 Türkiye'de satışa çıktı. İşte yeni telefonun özellikleri ve fiyatı...

Xiaomi, popüler giriş düzeyi akıllı telefon serisi Redmi'nin son üyesi Redmi 13'ü Türkiye'de satışa sundu. Özellikleriyle dikkat çeken bu yeni model, kullanıcılarına yüksek performans ve yenilikçi teknolojiler sunmayı hedefliyor.

Redmi 13'ün özellikleri neler?

108 MP süper net ana kamera

Redmi 13, 3x sensör içi yakınlaştırma özelliğine sahip 108 MP süper net ana kamera ile donatılmış. Cihaz, Samsung ISOCELL HM6 1/1.67" sensör ve 9'u 1 arada piksel gruplama teknolojisini kullanarak yüksek kalitede fotoğraflar çekmeyi vaat ediyor. Selfie çekimleri için ise 13 MP ön kamera bulunuyor. Xiaomi, telefondaki yumuşak ışık halkası sayesinde selfie fotoğrafların doğal ve dengeli bir aydınlatmaya sahip olacağını belirtiyor. Ayrıca cihaz, FilmCamera vintage filtreleri ve filmFrame gibi yaratıcı özelliklerle geliyor.

Şık tasarım ve renk seçenekleri

Redmi 13'ün arka paneli cam malzemeden yapılmış olup, Gece Siyahı, Altın Rengi ve Okyanus Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuluyor. 8,3 mm kalınlığında olan cihaz, IP53 sertifikası ile yağışlı hava koşullarına ve kazara dökülmelere karşı dayanıklı.

Gelişmiş ekran teknolojisi

Redmi 13, AdaptiveSync teknolojisine sahip 6,79 inç FHD+ ekran ile geliyor. Bu teknoloji, kullanım senaryolarına göre yenileme hızını 90Hz'e kadar akıllı bir şekilde ayarlayarak pil ömrünü optimize ediyor. Ekranın parlaklığı 550 nit olarak belirlenmiş ve Corning Gorilla Glass ile günlük kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklı hale getirilmiş. Ayrıca, Düşük Mavi Işık, Titreşimsiz ve Sirkadiyen Dostu özelliklere yönelik üç TÜV Rheinland sertifikası ile göz yorgunluğunu azaltmak için DC karartma özelliği de mevcut.

Güçlü pil ve hızlı şarj

Redmi 13, 5030 mAh kapasiteli bir pil ile donatılmış. Xiaomi'ye göre, bu pil 60 dakikalık şarjın ardından yaklaşık 23 saate kadar arama veya 28 saate kadar müzik dinleme süresi sunuyor. Ayrıca, sadece beş dakikalık şarj ile kullanıcıların iki saatlik arama yapabilmesi mümkün. 33W hızlı şarj özelliği sayesinde ise 62 dakikada yüzde 100 şarj düzeyine ulaşılabiliyor.

Yüksek performans ve depolama

Cihaz, HyperOS işletim sistemine sahip ve gücünü MediaTek Helio G91-Ultra mobil platformundan alıyor. 8GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama desteği sunan Redmi 13, bellek genişletme teknolojisi ile kullanılabilir belleği maksimum 16 GB'a çıkarabiliyor. Ayrıca, ses bağlantısı için 3,5 mm kulaklık girişine ve yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucu özelliğine sahip. Cihazda alarmlar ve gelen aramaların arka taraftaki LED ışık aracılığıyla fark edilmesini sağlayan Flaş bildirimler de bulunuyor.

Türkiye'de satışta

Redmi 13, gece yarısı siyahı, kumlu altın ve okyanus mavisi renk seçenekleriyle 8GB+256GB versiyonu 10.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Türkiye'de satışa sunulmuş durumda.