Yeni iPad Pro'nun en pahalı olduğu ülkeler belli oldu! Şaşırtan Türkiye detayı

Yeni M4 iPad Pro'nun en pahalı fiyat karşılığında satıldığı ülkeler listelendi.

Apple, son zamanlarda tanıttığı M4 iPad Pro ile dikkatleri üzerine çekti. Özel işlemcisi, OLED ekranı ve yeni aksesuarlarıyla, birçok profesyonel kullanıcının tercih edeceği bir ürün olduğu kesin. Ancak, bu gelişmelerin yanı sıra, her iki versiyonun fiyatı tüm ülkelerde arttı.

Apple M4 iPad Pro fiyatları

Yeni iPad Pro'nun fiyatındaki bu artışlar her ülkeyi aynı şekilde etkilemedi. Özellikle, Brezilya, Türkiye ve diğer bazı ülkelerde, tabletin satın alınması oldukça pahalıya mal oluyor.

Nukeni'den Jun Saito, Apple'ın doğrudan satış yaptığı çeşitli ülkeleri inceleyerek, yeni M4 iPad Pro'nun en uygun ve en uygun olmadığı ülkeleri belirlemek için bir liste yayınladı. Ayrıca, Saito, ABD ve Kanada gibi ülkelerde vergi oranlarının farklı olduğunu belirterek, bu ülkeler için en ucuz ve en pahalı fiyatları listeledi.

11 inçlik temel modeli satın almayı düşünenler için, Brezilya'da tabletin fiyatının (2.424 dolar) ABD'deki vergisiz eyaletlerdeki fiyata (999 dolar) kıyasla iki katından fazla olduğunu belirtmek önemlidir. Bu temel modeli almak en pahalı olan ikinci ülke ise 1.424 dolarlık fiyatıyla Türkiye olarak görünüyor. Üçüncü sırada Şili (1.388 dolar), dördüncü sırada Macaristan (1.380 dolar) ve beşinci sırada Danimarka (1.339 dolar) bulunuyor.

Tableti en uygun fiyatlarla almak isteyenler için ise listenin başında, vergisiz eyaletlerdeki 999 dolarlık fiyatıyla ABD bulunuyor. İkinci sırada 1.023 dolarlık fiyatıyla Hong Kong gelirken, ardından Kanada (1.068 dolar), Tayvan (1.075 dolar) ve Tayland (1.080 dolar) geliyor.