ZTE'nin nubia markası Türkiye pazarına giriyor: İşte tanıtılan modeller

Bilgi ve iletişim teknolojileri devi ZTE, nubia markasıyla Türkiye pazarına adım atmaya hazırlanıyor.

Bilgi ve iletişim teknolojileri devi ZTE, nubia markasıyla Türkiye pazarına giriş yapıyor. nubia, dünya genelinde teknoloji meraklıları arasında büyük ilgi gören akıllı telefonlar, tabletler ve diğer yenilikçi ürünlerini Netaş desteğiyle Türkiye'de satışa sunacak.

İşte Türkiye pazarına sunulacak nubia telefon modelleri

nubia'nın, geçtiğimiz Şubat ayında Barselona'da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde tanıttığı ve büyük beğeni toplayan ürünleri, yakın zamanda Türkiye'deki teknoloji severlerle buluşacak. Türkiye'deki satış modelleri arasında dünyanın ilk ekran altı kamerasına sahip olan nubia Z60, katlanabilir nubia Flip 5G, fotoğrafçılık ve video yetenekleriyle öne çıkan nubia Focus 5G, oyun severler için nubia Neo 2 5G ve müzik tutkunlarına hitap eden nubia Music bulunuyor.

nubia Z60 Ultra:

Beşinci nesil ekran altı kamera teknolojisi ve gerçek tam ekranıyla dikkat çeken nubia Z60 Ultra, Neovision sistemiyle iddialı bir fotoğraf ve video deneyimi sunuyor. OIS destekli üçlü arka kamera kurulumu ve ön ekran altı kamerasıyla gelen telefon, Snapdragon 8 Gen 3 çipseti, 6.000 mAh pil ve IP68 sınıfı toz ve su geçirmezlik özelliklerine sahip.

nubia Flip 5G:

Esnek katlanabilir ekrana ve yüksek mukavemetli mekanizmaya sahip nubia Flip 5G, 6,9 inç 120Hz iç ekran ve çok işlevli bir dış ekranla geliyor. 50MP çift arka kamera ile donatılan telefon, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 çipset ve 4310 mAh pil ile güçlendirilmiş durumda.

nubia Focus 5G Serisi:

Neovision fotoğrafçılık sistemiyle desteklenen 108MP çift kamera sistemine sahip nubia Focus 5G serisi, RAW süper gece modu, yakınlaştırma algoritması ve 4K video gibi gelişmiş özelliklere sahip.

nubia Neo 2 5G:

Mobil oyunculara yönelik tasarlanan Nubia Neo 2 5G, çift oyun tetiği ile geliyor ve oyuncuların işlevleri özelleştirmesine olanak tanıyor.

nubia Music Serisi:

Yapay zeka destekli ses algoritması ve 2 adet 3,5 mm kulaklık çıkışıyla nubia Music Serisi, kullanıcılara etkileyici bir ses deneyimi sunmayı hedefliyor.