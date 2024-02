Şubat bu yıl neden 29 çekiyor? Neden bazı yıllarda 366 gün yaşanıyor?

Yıllar genellikle 365 gün sürse de, neden bazı yıllarda 366 gün yaşanıyor? Şubat ayı, neden bazı yıllarda 29 gün çekiyor? İşte, detaylar...

Dünya'nın Güneş etrafındaki turunu 365 gün olarak düşünsek de, aslında bu yolculuk 365 buçuk gün, yani yaklaşık olarak 6 saat ve çeyrek bir gün sürmektedir. Bu nedenle, modern takvimlerde bu farkı gidermek için "artık yıllar" kullanılmakta ve bazı yıllarda Şubat ayına ek bir gün eklenmektedir.

Artık yıl, Dünya'nın turunu tamamlamasından arta kalan fazladan saatleri dört yılda bir bir güne denk getirir. Bu ek gün, Şubat ayının normal 28 gün yerine 29 gün olmasını sağlar.

DİĞER TAKVİMLER

İlk olarak, insanlar 355 günlük bir takvim kullandılar, ancak bu takvim mevsimlerle uyumlu değildi. Roma İmparatorluğu döneminde, Romalılar her iki yılda bir fazladan bir ay ekleyerek bu sorunu çözmeye çalıştılar. Ancak, MÖ 45 yılında, Julius Caesar Roma'da güneş takvimini başlattı ve her dört yılda bir Şubat ayına ek bir gün eklenerek daha kesin bir takvim oluşturuldu. Bu takvim sistemine Jülyen takvimi denir.

Zamanla, insanlar Dünya'nın turunun tam olarak 365,25 gün olmadığını fark etti ve bu nedenle her dört yılda bir bir gün eklemenin gerçekte sorunu biraz fazla düzelttiğini gördüler. 1582'de Papa Gregory XIII, bu sorunu çözmek için küçük bir düzenleme yaptı ve "yüzyıl" yıllarının (örneğin, 1700 veya 2100 gibi) artık yıllar olacağını belirledi. Bu, Gregoryen takvimi olarak adlandırılan daha doğru bir takvim sistemine yol açtı.

Ancak, İslami takvim gibi bazı takvimlerde bu düzeltme yapılmaz. İslami takvim, ayın evrelerini takip eder ve her yıl bir gün eklenmez. Bu nedenle, İslami takvimdeki önemli tarihler, güneş takvimine göre her yıl 10 ila 11 gün daha erken gelir. Örneğin, Ramazan ayı, her yıl güneş takvimine göre biraz daha erken gelir ve bu durum, İslami takvimde dini günlerin her yıl geriye doğru hareket etmesine neden olur. Bu yıl Ramazan ayı, 11 Mart'tan 9 Nisan'a kadar sürecek.