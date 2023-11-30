Teknoloji Nedir? Ne Değildir?

İnsanlar; bir sırt çantasını veya bir kalemliği teknoloji olarak sunmak yerine, bizim en çok ne kullandığınıza bakarak, teknoloji nedir sorusuna cevap veriyor.

Oysa bir sandalye bile teknolojidir. Yaptığımız yatak, eve girerken kullandığımız kapı.

Yeni çıkan sözde teknolojik fakat aslına baktığımız zaman bizi bağımlı bir hale çeviren ürünler, etrafı daha iyi görmemiz yerine, kendi istedikleri şeyleri görmemizi sağlıyor. Bir koyun sürüsüne yönetmek gibi oldu artık teknoloji denen şey. Ve bizde yönetilen koyunlar olduk.

Televizyon teknolojisini kullanıp bize reklam ettikleri kıyafetleri sevdiriyorlar, aldırıyorlar.

“Herkeste var bende de olsun” dedirtiyorlar, ve para akışını insan emeğini, istedikleri yöne çekiyorlar.

Açlık sıkıntısı yüzünden günde yüzlerce hatta binlerce insan hayatını kaybediyor, ve gene her gün, onlarca kilo ekmek, yiyecek içecek, israf oluyor, İnsanlar bu sorunu çözecek bir teknoloji neden yapmıyorlar?

Neden sürekli alım üzerine odakladılar bizleri. Sadece parası olanın değil de, herkesin eşit durumunu göz önünde bulundurup öyle proje yapsalar? Bence bu taktire şayan bir plan olurdu.

Diyelim ki, yediğiniz yemek ekmek içecek eşya vb. Fazla ve işinize yaramayacak. Yapın bir uygulama, toplayın insanları bu alana, insanlar fazlalıkları olduğu zaman bildiri göndersin ve ihtiyacı olanlara dağıtılsın anlık ve global olarak.

İnsanların çoğu bireysellik peşinde olduğu için bu konuda ne yazık ki yetersiz kalıyoruz

Teknolojiyi herkesin mutluluğu için değil de, parası olanların mutluluğu için kullanıyorlar artık.

Çoğu kişi kıymetli dostlarım, birini mutlu etmek için bedavaya iş yapmıyor,

Teknoloji anlayışını bir daha gözden geçirelim değerli dostlarım.