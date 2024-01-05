2023'te Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu

2023 yılında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu. İşte 2023'ün otomobil yıldızları! Listenin başındaki isim yine birinciliği kaptırmadı.

2023 yılında Türkiye'de sıfır otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 63,2 artarak 957.341 adede ulaştı. Peki 2023'te Türkiye'de en çok satılan otomobiller neler? İşte en çok satanlar...

2023'te Türkiye'de en çok satan modeller

Fiat Egea Sedan: 80.768 adet

Renault Clio: 58.581 adet

Fiat Egea Cross: 41.030 adet

Renault Megane Sedan: 34.887 adet

Toyota Corolla: 30.276 adet

Dacia Duster: 24.065 adet

Hyundai i20: 20.919 adet

Opel Corsa: 20.840 adet

Togg T10X V2: 19.583 adet

Peugeot 3008: 18.048 adet

Bu liste, Türkiye'deki otomobil pazarındaki talebin önde gelen modellerini yansıtıyor. Fiat Egea Sedan, listenin zirvesinde önemli bir farkla liderliğini sürdürüyor. Renault Clio, ikinci sırada yer alırken, farklı markaların ve segmentlerin modelleri listenin devamında yer alıyor. Togg T10X V2, Türkiye'nin yerli otomobili olarak ilk 10'a girmeyi başardı.