2023'te Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu
2023 yılında Türkiye'de sıfır otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 63,2 artarak 957.341 adede ulaştı. Peki 2023'te Türkiye'de en çok satılan otomobiller neler? İşte en çok satanlar...
2023'te Türkiye'de en çok satan modeller
Fiat Egea Sedan: 80.768 adet
Renault Clio: 58.581 adet
Fiat Egea Cross: 41.030 adet
Renault Megane Sedan: 34.887 adet
Toyota Corolla: 30.276 adet
Dacia Duster: 24.065 adet
Hyundai i20: 20.919 adet
Opel Corsa: 20.840 adet
Togg T10X V2: 19.583 adet
Peugeot 3008: 18.048 adet
Bu liste, Türkiye'deki otomobil pazarındaki talebin önde gelen modellerini yansıtıyor. Fiat Egea Sedan, listenin zirvesinde önemli bir farkla liderliğini sürdürüyor. Renault Clio, ikinci sırada yer alırken, farklı markaların ve segmentlerin modelleri listenin devamında yer alıyor. Togg T10X V2, Türkiye'nin yerli otomobili olarak ilk 10'a girmeyi başardı.