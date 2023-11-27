2024 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri belli oldu

2024 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri belli oldu
22 ülkeden 59 jürinin verdiği oylarla belirlenen Avrupa'da Yılın Otomobili yarışmasında son adım adım yaklaşılıyor. 28 katılımcı arasından ilk finalistler ortaya çıktı.

Çinli otomobil üreticileri, ürettikleri elektrikli araçlarla Avrupa pazarında dikkat çekiyor. Bu başarı, prestijli ödüllere de yansıdı ve Avrupa'da Yılın Otomobili 2024 Ödülü için belirlenen finalistler arasında iki Çinli otomobil yer aldı.

Her zamanki gibi, söz konusu prestijli ödül için 7 finalist seçildi. 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak olan BYD Seal ve Volvo EX30, finalde yer alan iki Çinli temsilci olarak dikkat çekti. BYD Atto 3, BYD Han, BYD Dolphin, Nio ET7 ve Smart #1 gibi diğer Çin menşeli modeller de ödül için yarıştı, ancak finalde yer alamadı.

Volvo EX30 ve Smart #1'ın Çinli otomobiller olarak nitelendirilmesi şaşırtıcı olabilir, çünkü bu markalar Avrupa kökenli olsalar da, platform, batarya, elektrik motoru gibi kritik bileşenler Çin kaynaklı. Ayrıca, bu modellerin üretiminden Çinli otomotiv devi Geely Group sorumlu.

Finaldeki otomobiller

Yarışmanın finalinde Çinli modellerin yanı sıra Fransız modelleri de ağırlıkta. Finalist listesinde ayrıca Alman, Koreli ve Japon modelleri de bulunuyor:

BMW 5 Serisi
BYD Seal
Kia EV9
Peugeot E-3008/3008
Renault Scenic
Toyota C-HR
Volvo EX30

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