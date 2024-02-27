2024 Dacia Spring tanıtıldı! İşte elektrikli şehir otomobilindeki yenilikler

Dacia'nın elektrikli otomobili Spring, yenilendi. İşte, Dacia Spring'in özellikleri...

Dacia'nın alt markası olarak faaliyet gösteren Fransız otomobil devi, 2024 modeli Spring'i tanıttı. Türkiye'deki en ekonomik elektrikli araçlardan biri olan Spring, daha modern bir tasarıma sahip ve teknik açıdan da bazı yenilikler sunuyor.

DACİA SPRİNG 2024 ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni Dacia Spring'in genel görünümü, markanın yeni nesil tasarım diline daha çok uyum sağlayacak şekilde güncellendi. Tamamen LED farlar ve yardımcı aydınlatmalar, aracın modern ve çağdaş bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Arka kısımda da önemli tasarım değişiklikleri var. Önceki versiyonda kabartmalı olarak bulunan Dacia logosu, yeni modelde plastik bir bar içine alınmış ve daha belirgin hale getirilmiş. Arka aydınlatmalar da modern bir görünüme kavuşturulmuş.

İç mekanda büyük çapta değişim yaşandı. Yeni Dacia Spring'de 7 inçlik tam dijital gösterge ekranı ve 10 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Havalandırma delikleri değiştirilmiş ve araçta köşeli bir direksiyon simidi kullanılmış.

Motor bölümünde büyük bir değişiklik göze çarpmıyor. Türkiye'de satılan 65 beygir gücündeki elektrik motoru, yeni versiyonda da yer alacak. 0-100 km/s hızlanması 14 saniye olarak açıklanan araç, ayrıca 45 beygir gücünde ikinci bir versiyona da sahip olacak. Dacia, yeni Spring'in menzilini 220 kilometre olarak belirtti ve artık aracın tersine şarj özelliğini desteklediğini vurguladı.

Dacia, yenilenen Spring'in fiyatını ve çıkış tarihini henüz açıklamadı ancak bu bilgilerin yakın bir zamanda duyurulması bekleniyor. Gözler, Türkiye'de yeni Spring'in ne zaman ve hangi fiyatla satışa sunulacağını görmek için şimdiden heyecanla bekleniyor.