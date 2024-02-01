2024 Fiat Panda, ilk kez casus kameralara yakalandı

Yenilenen Fiat Panda, ilk kez casus kameralara takıldı. Yeni yılda piyasaya çıkması beklenen Fiat Panda, dış olmasa da iç tasarım olarak daha fazla değişim yaşayacak.

Fiat, 2023 yılında Türkiye'nin en çok otomobil satan markası olarak kayıtlara geçmiş ve şimdi de yeni bir Panda modeli üzerinde çalışıyor. Bu yeni Panda'nın tam elektrikli bir versiyona sahip olacağı ve iç kısımda bazı değişikliklerin olacağı belirtiliyor.

Fiat Panda ilk kez görüntülendi

Fiat Panda, her zaman kendine özgü bir tasarım diline sahipti ve bu ikonik tasarımın büyük ölçüde değişmeyeceği görünüyor. Ancak casus kameralara yakalanan yeni Panda, dış kısımda bazı ufak tefek değişikliklere ev sahipliği yapacak. Mevcut modellerde tercih edilen siyah renkli plastik tampon kısmının yerine gövde rengiyle boyanmış bir tampon tasarımı kullanılacak. Aydınlatmalar ve aracın genel görünümü, en azından arka kısım için büyük ölçüde değişmeyecek gibi görünüyor.

Aracın iç kısmına ilişkin görüntüler, büyük değişimler yaşanacağını gösteriyor. Gösterge panelinin dijitalleşmesi ve orta konsoldan yukarı doğru çıkan bilgi-eğlence ekranının artık görünmemesi dikkat çekiyor. Yeni modelde bilgi-eğlence ekranının ön konsola gömüleceği görülüyor. Direksiyon da daha modern bir görünüme sahip olacak ve daha fazla butona ev sahipliği yapacak.

Türkiye'de sadece 70 beygir gücündeki 1.0 litrelik hibrit motor seçeneği ile satılan Fiat Panda'nın, bu motor seçeneğini koruması bekleniyor. Elektrikli versiyon içinse henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Yeni Panda'nın Türkiye'ye ne zaman geleceği ve fiyatının ne olacağı da şu anda bilinmiyor.