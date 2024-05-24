2024 Model Nissan Qashqai'ye yapay zeka dokunuşu

Nissan'ın üst düzey yöneticileri, 2024 model Qashqai'nin ön ızgarasını tasarlarken yapay zekadan yardım aldıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız haberimizde, 2024 model Nissan Qashqai'nin tanıtımını aktarmıştık. Makyajlanan ve oldukça şık bir görünüme kavuşan bu otomobil, şimdi de başka bir dikkat çekici yenilikle gündemde. Nissan'ın üst düzey yöneticilerinden Matthew Weaver, makyajlı Qashqai'nin tasarım sürecinde yapay zekâdan faydalandıklarını açıkladı.

Yapay zekâ ile üretim sürecinde devrim

Matthew Weaver'ın açıklamasına göre, yeni Nissan Qashqai'nin ön ızgara tasarımı sadece görsel bir yenilik değil. Yapay zekâ, tasarım sürecine dahil edilerek ızgaranın hem estetik hem de fonksiyonel açıdan iyileştirilmesine yardımcı oldu. Yapay zekâ, aracın şık görünümünü sağlarken, aynı zamanda aerodinamik yapı ve soğutma sistemlerinin de optimize edilmesini sağladı. Bu yenilik, Qashqai'nin hem performansını artırıyor hem de enerji verimliliğini maksimize ediyor.

Nissan, yapay zekâyı sadece tasarım aşamasında değil, üretim süreçlerinde de etkin bir şekilde kullanıyor. Şirketin bir diğer yöneticisi, Friederike Kienitz, yapay zekânın üretim hatalarını minimize ettiğini ve üretim süreçlerini iyileştirdiğini belirtti. Yapay zekâ, üretim bandındaki çalışanların daha az hata yapmasını sağlarken, genel verimliliği de artırıyor. Ancak Nissan, bu teknolojik gelişmenin mevcut fabrika çalışanlarının geleceğini nasıl etkileyeceği konusunda henüz net bir açıklama yapmadı.

Geleceğin otomobili: Nissan Qashqai

2024 model Nissan Qashqai, yapay zekâ desteğiyle yeniden tasarlanarak hem estetik hem de fonksiyonel açıdan önemli yenilikler sunuyor. Ön ızgaradan üretim süreçlerine kadar birçok alanda yapay zekânın katkılarıyla geliştirilen bu model, Nissan'ın teknolojiye ve inovasyona verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor. Yapay zekâ ile yapılan bu yenilikler, Qashqai'nin pazar rekabetinde öne çıkmasını sağlarken, otomobil severler için de yeni bir deneyim sunuyor.

Nissan, bu yenilikçi yaklaşımıyla otomotiv sektöründe yapay zekânın potansiyelini en iyi şekilde kullanarak, geleceğin araçlarını bugünden şekillendirmeye devam ediyor. 2024 model Qashqai, hem teknoloji meraklıları hem de şık ve fonksiyonel bir araç arayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.