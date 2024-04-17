2024 Nissan Qashqai Tanıtıldı! Nissan Qashqai özellikleri neler?

Otomobil dünyasının dikkat çeken isimlerinden Nissan, Qashqai'nin son versiyonunu Türkiye ve Avrupa'da piyasaya sürdü.

Japon otomobil devi Nissan, Türkiye ve Avrupa pazarında büyük ilgi gören SUV modellerinden biri olan Qashqai'nin 2024 modelini tanıttı. Yenilenen Qashqai, önceki neslin modernize edilmiş tasarımını daha da geliştirirken, samuray zırhlarından esinlenen detaylarla şıklığını ve karizmasını artırıyor.

Nissan Qashqai'nin özellikleri neler?

Yeni Qashqai'nin Ön Tasarımı:

Ön tasarımda, önceki nesle kıyasla daha belirgin ve modern bir çizgiye sahip olan Qashqai, ince LED farlarla altta standart farlar arasına entegre edilmiş 5 parçalı LED aydınlatmayla dikkat çekiyor. Ön ızgara, samuray zırhlarından ilham alarak parçalı bir görünüme sahip. Bu tasarım, Hyundai Tucson'a benzerlik gösterse de parçaların boyutu ve sayısı farklılık gösteriyor.

Yeni Qashqai'nin Arka Tasarımı:

Arka tasarımda ise önceki nesillere kıyasla benzer stop lambalarıyla karşılaşıyoruz. Üst kısımda LED stoplar, ortada sinyal ve geri vites lambaları, altta ise dört parçalı stoplar bulunuyor. Bu parçalı LED aydınlatma tasarımı, araca modern bir görünüm kazandırıyor.

Teknolojik Yenilikler:

2024 Qashqai, teknolojik açıdan da yenilendi. Artık standart olarak sunulan Around View Monitor (AVM) teknolojisi, aracın üzerindeki 4 kamerayı kullanarak sürücüye 200 derecelik bir açıyla dışarıyı görme imkanı sağlıyor. Ayrıca, Driver Assist Custom Mode ile sürücüler, aracın güvenlik asistanlarını isteğe göre özelleştirebilecek.

Motor Seçenekleri ve Fiyatlandırma:

Nissan, Qashqai'nin tasarımını ve teknolojisini yenilerken, motor seçeneklerinde değişiklik yapmadı. Önceki nesilde olduğu gibi, Türkiye'de 1.3 DIG-T 158 beygirlik motorla satışa sunulması bekleniyor. Mevcut Qashqai'nin başlangıç fiyatının 1.620.800 TL olduğunu hatırlatmak gerekirken, yeni neslin 1,7 milyon TL'nin üzerinde bir fiyata sahip olabileceği tahmin ediliyor.