2024 Skoda Octavia Türkiye'de satışa sunuldu

Skoda, Octavia modelini resmen Türkiye'de satışa sundu. G

Skoda, dünya genelinde ve Türkiye'de büyük beğeni toplayan Octavia modelini geçtiğimiz şubat ayında yenilemişti. İşte yeni Skoda Octavia'nın fiyatları ve özellikleri...

Skoda Octavia hakkında merak edilenler

2024 Skoda Octavia fiyat listesi

Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 1.719.900 TL

1.719.900 TL Premium 1.5 TSI mHEV 115 PS DSG: 1.829.900 TL

1.829.900 TL Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 1.929.000 TL

1.929.000 TL Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2.169.900 TL

2.169.900 TL Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2.169.900 TL

2.169.900 TL RS 2.0 TSI 265 PS DSG: 3.499.900 TL

3.499.900 TL Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2.244.900 TL

2.244.900 TL Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG: 3.574.900 TL

2024 Skoda Octavia'nın özellikleri

Yenilenen 2024 Skoda Octavia, klasikleşmiş tasarım çizgilerini korurken, modern dokunuşlarla daha şık ve çekici bir hale gelmiş. Sedan ve combi gövde tipleriyle sunulan model, Türkiye'de Elite, Premium, Prestige, Sportline ve RS olmak üzere beş donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor. Başlangıç seviyesindeki Elite versiyonu, uygun fiyatlı bir seçenek olarak öne çıkarken, yüksek performans arayanlar için RS versiyonu en üst seviyeyi temsil ediyor.

Elite Versiyonu:

16 inç Aero Hafif Alaşım Jantlar: Modern ve şık bir görünüm sağlıyor.

Modern ve şık bir görünüm sağlıyor. LED Arka Farlar ve LED Ön Far Grubu: Gelişmiş aydınlatma teknolojisi sunuyor.

Gelişmiş aydınlatma teknolojisi sunuyor. Krom Çerçeveli Ön Izgara: Araca zarif bir dokunuş katıyor.

Motor Seçenekleri: Yeni Octavia, yarı hibrit 1.5 TSI motor seçenekleriyle daha fazla verimlilik sağlıyor. Bu motorlar, 115 ve 150 beygir gücüne sahip. Ayrıca, RS versiyonlarında bulunan 2.0 TSI motor, 265 PS güç ve 370 Nm tork üretiyor. Bu güçlü motor, aracı 0'dan 100 km/s hıza sadece 6,4 saniyede çıkarıyor ve 7 ileri otomatik DSG şanzıman ile kombine ediliyor.

İç Mekân: Yeni Octavia'nın iç mekânı, Skoda'nın önceki modellerinden aşina olunan konfor ve kaliteyi sürdürüyor. Kullanıcı dostu arayüzler, geniş iç hacim ve yüksek kaliteli malzemeler, aracı hem sürücüler hem de yolcular için daha cazip hale getiriyor.