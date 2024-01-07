2024 yılında otomobil satışlarında azalma bekleniyor

Otomobil üreticileri, yüksek faiz nedeniyle tüm dünyada otomobil satışlarının yavaşlayacağını öngörüyor.

2023 yılında otomobil satışlarında görülen güçlü toparlanmanın ardından, tüketicilerin yüksek faiz oranları ve yeni otomobillerdeki yüksek fiyatlarla mücadele etmesiyle birlikte otomobil endüstrisi bu yıl daha yavaş bir büyüme sürecine girmek üzere.

Otomobil satışlarında azalma bekleniyor

Araştırma şirketi Edmunds'e göre, otomobil endüstrisi bu yıl 15,7 milyon araç satışı gerçekleştirecek. Bu, geçen yılın 15,5 milyonluk satışına kıyasla yüzde 12'lik bir artış anlamına gelse de, geçen yılki güçlü toparlanmanın gerisinde bir büyüme olduğunu gösteriyor.

Edmunds Başkanı Jessica Caldwell, "Bastırılmış bir talep var, çünkü insanlar bir süredir alımlarını ertelediler. Ancak kredi durumu göz önüne alındığında, sektörde bu yıl büyümenin sınırlı olacağını düşünüyoruz" dedi.

Otomobil üreticileri, pandemi sonrası dönemde çip kıtlığıyla mücadele ederek üretimlerini sürdürmeye çalıştılar. 2023'te çip temininde yaşanan zorluklar nihayet azalırken, geçen yıl faiz oranlarındaki önemli artış nedeniyle otomobil alıcıları için maliyetler önemli ölçüde arttı.