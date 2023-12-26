2024'te Türkiye'ye gelecek elektrikli otomobiller belli oldu

Gazeteci Emre Özpeynirci, 2024 yılında Türkiye'ye gelecek yeni elektrikli otomobilleri ve geliş tarihlerini açıkladı. Verilere göre 2024'te Türkiye'ye 42 yeni model geliyor.

Elektrikli otomobillerin Türkiye'deki popülerliği giderek artıyor. Gazeteci Emre Özpeynirci, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 2024 yılında Türkiye'ye gelecek olan elektrikli otomobillerin listesini paylaştı.

2024'TE SATIŞA SUNULACAK ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

İşte, 2024 yılında Türkiye'de satışa sunulacak yeni elektrikli araçlar:

Alfa Romeo Milano: Yılın 2. yarısı

Audi Q4 e-Tron: Yılın 3. çeyreği

Audi Q6 e-Tron: Yılın 4. çeyreği

BMW iX2: Yılın ilk çeyreği

BMW i5 Touring: Yılın 2. çeyreği

BYD Seal ve BYD Han: Yılın ilk çeyreği

BYD Dolphin: Yılın 4. çeyreği

Citroen e-C3: Eylül 2024

Cupra Born: Yılın 2. çeyreği

Cupra Tavascan: Yılın 2. yarısı

Ford Explorer ve Ford Puma EV: Yılın 2. yarısı

Hyundai Kona EV: Yılın ilk çeyreği

Kia EV9: Yılın ilk çeyreği

Kia EV3: Yılın 4. çeyreği

Leapmotor C10: Yılın 2. çeyreği

Lexus RZ: Yılın ilk çeyreği

Mercedes EQA ve EQB (FL): Yılın ilk çeyreği

Mercedes G Serisi EV: Yılın 3. çeyreği

MINI Countryman EV: Yılın ilk çeyreği

MG Cyberster: Haziran 2024

Neta U, Neta GT ve Neta AYA: Yılın ilk çeyreği

Opel B-SUV EV: Yılın 2. çeyreği

Opel C-SUV EV: Yılın 4. çeyreği

Peugeot e-208: Yılın ilk çeyreği

Peugeot e-3008: Yılın 2. yarısı

Porsche Macan EV: Haziran 2024

Yeni Porsche Taycan: Yılın 2. Yarısı

Skywell EA3, Skywell EA5 ve yeni Skywell ET5: Yılın 2. Çeyreği

Skoda Enyaq: Yılın ilk çeyreği

Toyota bZ4X: Yılın ilk çeyreği

Volkswagen ID.3: Aralık 2024

Volkswagen ID.4 ve ID.5: Mayıs 2024

Volkswagen ID.7: Eylül

Volvo EX30: Yılın ilk çeyreği

Bu araçların 29 Aralık'ta yürürlüğe girecek olan elektrikli araç ithalatı düzenlemesi nedeniyle bazıları gelmeyebilir. Özpeynirci'ye göre, 101 araçtan 25'i bu düzenlemeden etkilenecek.