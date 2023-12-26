2024'te Türkiye'ye gelecek elektrikli otomobiller belli oldu
Elektrikli otomobillerin Türkiye'deki popülerliği giderek artıyor. Gazeteci Emre Özpeynirci, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 2024 yılında Türkiye'ye gelecek olan elektrikli otomobillerin listesini paylaştı.
2024'TE SATIŞA SUNULACAK ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
İşte, 2024 yılında Türkiye'de satışa sunulacak yeni elektrikli araçlar:
Alfa Romeo Milano: Yılın 2. yarısı
Audi Q4 e-Tron: Yılın 3. çeyreği
Audi Q6 e-Tron: Yılın 4. çeyreği
BMW iX2: Yılın ilk çeyreği
BMW i5 Touring: Yılın 2. çeyreği
BYD Seal ve BYD Han: Yılın ilk çeyreği
BYD Dolphin: Yılın 4. çeyreği
Citroen e-C3: Eylül 2024
Cupra Born: Yılın 2. çeyreği
Cupra Tavascan: Yılın 2. yarısı
Ford Explorer ve Ford Puma EV: Yılın 2. yarısı
Hyundai Kona EV: Yılın ilk çeyreği
Kia EV9: Yılın ilk çeyreği
Kia EV3: Yılın 4. çeyreği
Leapmotor C10: Yılın 2. çeyreği
Lexus RZ: Yılın ilk çeyreği
Mercedes EQA ve EQB (FL): Yılın ilk çeyreği
Mercedes G Serisi EV: Yılın 3. çeyreği
MINI Countryman EV: Yılın ilk çeyreği
MG Cyberster: Haziran 2024
Neta U, Neta GT ve Neta AYA: Yılın ilk çeyreği
Opel B-SUV EV: Yılın 2. çeyreği
Opel C-SUV EV: Yılın 4. çeyreği
Peugeot e-208: Yılın ilk çeyreği
Peugeot e-3008: Yılın 2. yarısı
Porsche Macan EV: Haziran 2024
Yeni Porsche Taycan: Yılın 2. Yarısı
Skywell EA3, Skywell EA5 ve yeni Skywell ET5: Yılın 2. Çeyreği
Skoda Enyaq: Yılın ilk çeyreği
Toyota bZ4X: Yılın ilk çeyreği
Volkswagen ID.3: Aralık 2024
Volkswagen ID.4 ve ID.5: Mayıs 2024
Volkswagen ID.7: Eylül
Volvo EX30: Yılın ilk çeyreği
Bu araçların 29 Aralık'ta yürürlüğe girecek olan elektrikli araç ithalatı düzenlemesi nedeniyle bazıları gelmeyebilir. Özpeynirci'ye göre, 101 araçtan 25'i bu düzenlemeden etkilenecek.