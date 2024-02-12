2025 model Aston Martin Vantage, tanıtıldı! Özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?

Aston Martin, ikonik spor otomobili Vantage'i yeniledi. Teknik anlamda çok büyük değişimler yaşayan otomobil, yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek. Peki, fiyatı ne kadar oldu?

Lüks otomobil dünyasının seçkin temsilcilerinden biri olan Aston Martin, efsanevi Vantage modelini 70 yıldan uzun bir süredir üretiyor ve milyonlarca otomobil tutkununu kendine hayran bırakıyor. Şimdi ise, 2025 model Aston Martin Vantage ile karşımızda. Yenilenen Vantage, güçlü ve göz alıcı bir görünüme sahip, tam anlamıyla bir klasik.

2025 MODEL ASTON MARTİN VANTAGE ÖZELLİKLERİ NELER?

2018 yılında son kez yenilenen Aston Martin Vantage'in yeni versiyonu, önceki modellere kıyasla ufak çaplı tasarım değişiklikleriyle geliyor. Otomobil, ikonik tasarımını koruyarak, oldukça geniş bir ızgaraya sahip. Bu büyük ızgara, otomobilin kaputunun altında yatan gücü serbest bırakmak için tasarlanmış. LED farlar ise araca şık bir hava katıyor.

Aston Martin Vantage'in arka kısmı da göz alıcı. Dörtlü egzoz çıkışı ve LED arka farlar, aracı ilgi çekici bir hâle getiriyor. Aerodinamik bir tasarıma sahip olan arka bagaj kapağı da dikkat çekiyor.

İç kısımda ise, sade ama lüks bir yaşam alanı karşılıyor bizi. Tam dijital gösterge paneline eşlik eden bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Bu ekran, Apple CarPlay ve Android Auto gibi özellikleri destekliyor ve aracın kontrolleri için kullanılıyor. Orta konsolda ise büyük bir start/stop düğmesi ve uçak vites topuzunu andıran bir vites kolu yer alıyor.

Teknik olarak, Aston Martin Vantage'in hemen her detayı revize edildi. Şasi üzerinde yapılan değişiklikler ve soğutma sisteminin yenilenmesi dikkat çekiyor. Ayrıca, 8 vitesli ZF otomatik şanzıman, aracın daha iyi hızlanmasını sağlıyor.

Mercedes-AMG motoruyla donatılan Vantage, etkileyici bir performans sunuyor. 4.0 litrelik V8 motor, tam 656 beygir güç üretiyor ve aracı 3.4 saniyede 0-100 km/s hıza çıkarıyor. Maksimum hızı ise 325 km/s olarak belirtiliyor.

2025 MODEL ASTON MARTİN VANTAGE FİYATI NEDİR?

Aston Martin, Vantage'in fiyatını henüz açıklamadı ancak aracın ikinci çeyrekte piyasaya sürüleceği biliniyor.