3 motorlu elektrikli SUV Rivian R2 tanıtıldı! Rivian R2 özellikleri neler? Rivian R2 fiyatı ne kadar?

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Rivian, yeni SUV modeli R2'yi tanıttı ve otomobil severlerin dikkatini çekti.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Rivian, yeni SUV modeli R2'yi tanıttı ve otomobil severlerin dikkatini çekti. R2, etkileyici özellikleri ve uygun fiyatıyla tüketicilerin beğenisini kazanmaya aday görünüyor. Ancak, bu araç 2026 yılında piyasaya sürülecek olup, ABD'deki şanslı tüketiciler bugünden rezervasyon yaparak 2026'da teslim alabilecekler.

RİVİAN R2 ÖZELLİKLERİ NELER?

Rivian R2, çağdaş bir tasarıma sahip. Ön kısmında şerit LED aydınlatma ve elektrikli olduğunu vurgulayan kapalı ızgara tasarımı bulunuyor. Aracın arkası ise sert hatlara sahip ve büyük bir "Rivian" yazısıyla süslenmiş.

İç mekanda sade ve modern bir kabin bulunuyor. Köşeli direksiyon simidinin arkasında küçük bir dijital gösterge ekranı ve orta konsolda yer alan dokunmatik ekran dikkat çekiyor. Tüm koltukların yatabilmesi, aracı yük taşıma için de uygun hale getiriyor.

Rivian R2, farklı motor seçenekleri sunacak. En düşük motor seçeneği bile 500 kilometre civarında menzil sağlayacak. Üç elektrik motoru bulunan versiyonu, 0-100 km/s hızlanma süresini 3 saniyenin altına indirebilecek.

RİVİAN R2 FİYATI NE KADAR?

Bu araç, 45 bin dolardan başlayan bir fiyat etiketiyle sunulacak. Şu anda Türkiye'de satışı yapılmıyor olsa da, ilerleyen dönemlerde bu SUV'un Türkiye'ye de gelebileceği belirtiliyor.