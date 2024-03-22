650 beygirlik Hyundai IONIQ 5 N'in özellikleri neler? Hyundai IONIQ 5 N fiyatı ne kadar?

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, elektrikli otomobil segmentinde heyecan yaratan bir adım daha atarak, popüler modeli IONIQ 5'in yüksek performanslı versiyonu olan "IONIQ 5 N"i tanıttı. Peki, Hyundai IONIQ 5 N'in özellikleri neler?

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, elektrikli otomobil segmentinde iddialı bir adım daha atarak, popüler modeli IONIQ 5'in yüksek performanslı versiyonu olan "IONIQ 5 N"i tanıttı. Hyundai, N serisi otomobillerine ilk kez bir elektrikli araç ekleyerek dikkatleri üzerine çekti. İşte, merakla beklenen Hyundai IONIQ 5 N'in özellikleri ve detayları...

Hyundai IONIQ 5 N'in özellikleri ve fiyatı

IONIQ 5 N, tasarım açısından orijinal IONIQ 5 modeline büyük benzerlik gösteriyor. LED farlar, gövdeye gömülü kapı kolları ve agresif görünüm gibi özellikler, aracın kimliğini belirgin kılıyor. Ancak Hyundai, IONIQ 5 N'i daha sportif hale getirmek için tasarımda bazı değişiklikler yaptı. Kırmızı renkli detaylar, aracın sportif karakterini vurguluyor.

Aracın iç tasarımında da benzer bir uyum göze çarpıyor. Yenilenmiş direksiyon tasarımı ve N logosu, sürücüye özgü bir his veriyor. İç mekanda, tek bir panel içine alınan tam dijital gösterge ekranı ve bilgi-eğlence ekranı gibi detaylar, modern ve şık bir atmosfer sunuyor.

IONIQ 5 N, iki adet elektrikli motorla güçlendirilmiş olup, 84 kWh pil ile destekleniyor. İki kademeli invertör sayesinde 609 PS güç ve 740 Nm tork üreten araç, NGB moduyla bu değerleri daha da artırarak 650 PS güç ve 770 Nm torka ulaşıyor. Hızlanma konusunda da etkileyici olan araç, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,5 saniyede (NGB ile 3,4 saniye) tamamlıyor. Ayrıca, 260 km/s'lik maksimum hıza ulaşabilen IONIQ 5 N'in 448 kilometrelik bir menzili bulunuyor.

Hyundai, IONIQ 5 N'in Türkiye fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.