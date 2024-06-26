717 beygirlik Plug-in Hibrit gücüne sahip 2025 BMW M5 tanıtıldı

Yedinci nesil BMW M5 tanıtıldı.

BMW, yedinci nesil M5 modelini tanıtarak otomotiv dünyasında yeni bir sayfa açtı. İlk kez plug-in hibrit güç aktarım mekanizmasıyla donatılan bu amiral gemisi M otomobili, performansı ve teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Yeni benzinli V8 plug-in hibrit motoru, Porsche 911 Turbo S'i geride bırakacak şekilde tasarlandı.

Yeni BMW M5'in gücü ve performansı

Yeni BMW M5, çift turboşarjlı 4,4 litrelik V8 motoru ve kalıcı olarak uyarılan senkron bir elektrik motoruyla donatıldı. Bu kombinasyon, toplamda 717 beygir gücü ve 738 pound-feet tork üretiyor. Zeminin altına yerleştirilen 14,8 kWh lityum iyon pil, sekiz vitesli otomatik şanzımanda depolanan 194 hp elektrik motoruna güç sağlıyor. Elektrik motorunun torku, kalkış kontrol sistemindeki geçici ön dişli ayarı sayesinde 206 pound-feet'ten 332 pound-feet'e yükseltilebiliyor.

BMW'nin yeni M5 modeli, kağıt üzerinde 3,4 saniyelik 0-60 mil/saat hızlanma iddiasıyla dikkat çekiyor. Opsiyonel BMW Sürücü paketi ile azami hız 190 mil/saat olarak belirlenmiş (bu paket olmadan azami hız 155 mil/saat).

M5, tamamen kişiselleştirilebilir sürüş modlarına sahip. Elektrikli (87 mil/saat hıza kadar ve yaklaşık 25 mil menzile sahip), Hibrit (M5'in varsayılan modu) ve eControl pil tasarrufu modları mevcut. Ayrıca, pist kullanımı için tasarlanmış Dynamic ve Dynamic Plus modları opsiyonel M Drive Professional paketinde sunuluyor.

Vites değiştirme agresifliğinin üç seviyesi mevcut ve sürücüler gaz kelebeği haritalaması, şanzıman, şasi, direksiyon ve frenler üzerinde kontrol sahibi olabiliyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi, gücün ön ve arka akslar arasında nasıl dağıtılacağını seçme olanağı tanıyor.

BMW M5'in dünya çapında ilk kez Temmuz ayında Goodwood Hız Festivali'nde tanıtılması planlanıyor. Aynı ay üretime başlanacak ve kasım ayında dünya çapında satışa sunulacak. Yedinci nesil bu performans otomobilinin fiyatı ise 120.675 dolardan başlayacak.