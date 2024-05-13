ABD'nin Çin'e yönelik ticaret politikası sertleşiyor

ABD, Çin'in elektrikli otomobillerine karşı sert gümrük uygulamaları getirmeye hazırlanıyor.

ABD'nin önceden serbest ticareti engelleyen ve rekabetçi ticaret uygulamalarını eleştiren ülkeleri uluslararası kurumlar nezdinde mahkum ettirdiği bir dönem yaşandı. Ancak son zamanlarda işler değişiyor. ABD şimdi ise Çinli şirketlerin ABD'ye ürün göndermesini engellemek amacıyla gümrük vergilerini dört kat artırmaya hazırlanıyor.

ABD otomotiv pazarını domine etmesinden endişe duyuluyor

ABD, geçmişte Huawei'nin başkanının kızını Kanada'da tutuklayarak, Apple'ı geçmek üzere olan Huawei'yi zor durumda bıraktı. Ayrıca ABD, TikTok gibi Çinli sosyal medya uygulamalarını da kapatma ve yöneticilerini tutuklama tehditleri savurdu. Bu durum, ABD'nin serbest piyasa kavramına olan yaklaşımını değiştiriyor gibi görünüyor.

Biden yönetimi, Çin'den ithal edilecek elektrikli otomobillerin ABD otomotiv pazarını domine etmesinden endişe duyuyor. Bu nedenle Çinli otomotiv ve elektronik üreticilerine, gümrük vergilerini dört kat artırma planı yapıyor. Bu planın arasında temiz enerji teknolojilerinin de bulunduğu belirtiliyor.

Bu kararın arkasındaki düşünce ise oldukça net. Önceki ABD Başkanı Trump, çevreci uygulamaların ABD'ye zarar verdiğini savunarak çevreye duyarlı ABD seçmeninin oyunu kaybetmişti. Ancak Biden yönetimi şimdi çevreci temiz enerji teknolojilerinin serbestçe ticaretini engellemek için adım atıyor. Biden'in amacı, ABD otomotiv şirketlerinin iflas etmeden Çin'den ithalatı engellemek olarak gösteriliyor.