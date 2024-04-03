Agrotech'in yerli elektrikli aracının fiyatı belli oldu!

Agrotech'in yerli elektrikli aracının fiyatı belli oldu!
Agrotech, Türkiye'de yerli elektrikli araç üretimine büyük bir adım atıyor. Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri'nin yüzde 75'lik hissesini devralan Agrotech, binek ve hafif ticari segmentlerde yerli elektrikli araçları piyasaya sürmek için çalışmalarını hızlandırıyor.


Agrotech, yerli elektrikli aracını 29 Ekim'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Yüzde 75'lik hissesini devraldığı Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri ile birlikte hareket eden Agrotech, binek ve hafif ticari segmentlerde yerli elektrikli araçları piyasaya sürme hedefinde. Bu hamle, teknoloji ve tarım alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Agrotech'in sektördeki varlığını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Agrotech'in yerli elektrikli aracının fiyatı ne kadar?

Yerli elektrikli aracın tüketici fiyatı 699 bin TL olacak. Bu araç, yerli motor, yerli batarya ve yerli elektronik sistemlerle donatılacak. Agrotech, 29 Ekim'de bu aracı Türkiye'de öncelikle piyasaya sunmayı planlıyor. Ayrıca, üretim kapasitesinin artırılmasıyla birlikte bu araçların yanı sıra insansız kara araçları, kurtarma araçları, sağlık ve birçok sektöre yönelik elektrikli araçların üretiminde de büyümeyi hedefliyor. 2024 yılı içinde ise bu ürünlerin 14 farklı ülkeye ihraç edilmesi planlanıyor.

Agrotech, BLDC motor teknolojisi ile Ar-Ge ve üretim haklarını elinde bulunduruyor. Bu teknoloji sadece elektrikli araçlar için değil, aynı zamanda sağlık, savunma, deniz araçları ve endüstriyel makineler gibi farklı sektörlerde de kullanılacak motorların üretimini sağlayacak. Entegre batarya sistemleri ise sadece Agrotech'in ürünleri için değil, diğer alanlarda da kullanılacak ve ihracata yönlendirilecek.

Agrotech Grup Global Teknoloji ve Ar-Ge Başkanı Murat Teksöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dünyadaki teknoloji ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini ve elektrikli araçlarla sınırlı kalmayacaklarını belirtti. Agrotech'in, farklı endüstrilere yönelik araçlar üretmeyi hedeflediğini vurguladı.

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