Apple, elektrikli otomobil projesinde yeni bir ortak arayışında

Apple'ın birkaç ay önce iptal ettiği elektrikli otomobil projesi yeniden gündeme geldi. İddialara göre Apple, Rivian ile iş birliği yaparak elektrikli otomobil üretecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın elektrikli otomobil projesi, geçtiğimiz aylarda iptal edilmiş olsa da şirketin bu alandaki tutkusundan vazgeçmediği son haberlerle teyit ediliyor.

Apple-Rivian iş birliği, elektrikli otomobil sektöründe önemli bir dönüm noktası olabilir

DigiTimes'ın aktardığı bilgilere göre, Apple şimdi elektrikli otomobil projesi için yeni bir iş birliği arayışını sürdürüyor.

Henüz net bir bilgi olmamakla birlikte, sektör kaynakları Apple'ın potansiyel bir iş birliği için ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Rivian'ı değerlendirdiğini belirtiyor. Ancak, ne Apple ne de Rivian tarafından bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Apple'ın neden başarısız olduğu sorusuna gelince, bu durumun arkasında yatan nedenler net değil. Ancak, elektrikli otomobil üretimi gibi karmaşık bir alanda rekabetin artması ve teknik zorluklar bu kararın alınmasında etkili olmuş olabilir.

Öte yandan, Rivian'ın Apple için cazip bir ortak olabileceği düşünülüyor. Zira, Rivian henüz genç bir marka olmasına rağmen yenilikçi otomobilleriyle dikkat çekiyor. Apple'ın ise tek başına bu alandaki zorlukların üstesinden gelmekte zorlanacağı açık. Bu bağlamda, Apple-Rivian iş birliği, elektrikli otomobil sektöründe önemli bir dönüm noktası olabilir.