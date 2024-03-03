Araç alacaklar dikkat edin! Otomobilde en çok tercih edilen 3 model

Otomobil piyasasında sıfır araç kampanyaları devam ederken, tüketicilerin akıllarında sıkça yer alan sorulardan biri sıfır veya ikinci el araç almanın ne kadar mantıklı olduğudur. Bu kritik dönemde, en uygun seçenekleri belirlemek için bazı önemli faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Peki, en ucuz otomobiller hangisi? İkinci elde en çok tercih edilen modeller hangisi? İşte, detaylar...

Otomobil sektöründe yaşanan gelişmeler ve piyasada mevcut olan fırsatlar, tüketicileri sıfır veya ikinci el araç alımı konusunda düşündürmeye devam ediyor. Peki, hangi araba modelleri daha çok tercih ediliyor?

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER HANGİLERİ?

Türkiye otomotiv pazarında piyasaya sunulan en ucuz otomobiller A Segment Küçük Hatcback araçlar olan Hyundai i10 ve Kia Picanto baz modelleri. C Segment Sedan aile otomobili olan Fiat Egea ve B Segment Hatcback otomobil olan Citroen C3 veya Renault Clio en uygun fiyatlı otomobiller arasında yer alıyor.

YENİ YILDA ARAÇ FİYATLARI ARTTI MI?

Yeni yıl itibarıyla döviz kuru, enflasyon ve bu faktörlere bağlı olarak artan maliyetler sebebiyle sıfır otomobil fiyatlarında bir miktar artış yaşandı. Döviz kurunda artış devam ettiği takdirde, gelecek süreçte sıfır otomobil fiyatlarında artış sürebilir. Ancak alınan önlemler ve mevcut piyasa koşulları sebebiyle geçmiş yıllardaki spekülatif piyasa koşulları tekrarlanmayacak, fiyat artışları öngörülebilir oranda olacaktır.

İKİNCİ ELDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN 3 MODEL

İkinci el piyasasında en çok tercih edilen otomobiller arasında C Segment Sedan aile otomobili olan Fiat Egea ilk sırada yer alıyor. Ülkemizde üretilmesinin sunduğu fiyat avantajı ve sahip olduğu konfor sebebiyle kullanıcılar açısından fiyat-performans otomobili olarak değerlendirildiğinden tüketiciler açısından oldukça tercih ediliyor. Renault Clio, Renault Megane gibi otomobiller de ikinci el piyasasında en çok tercih edilen otomobiller arasında bulunuyor.